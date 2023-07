Cine e Inteligencia Artificial: Una “guerra” entre dos mundos

Natasha Ybarra Klor, escritora de “Ingobernable” e “Infames”, sabe que llegará el momento en que la inteligencia artificial (IA) logrará escribir una telenovela, pero no la vería porque carecería de la emotividad humana que buscaría en una producción.

Ana Paula Romualdo Torres directora de Tecnologías Digitales en Hogan Lovells, considera que la IA no va a poder llegar a hacer Nueva Ola francesa de cine o proponer un nuevo realismo mágico, pero si a eliminar empleos que hacen cosas repetitivas.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, director del largo de animación “Día de Muertos”, señala que será imposible que la tecnología sustituya la calidad de un actor real, como ha mencionado el sindicato hollywoodense de histriones.

Ayer, los tres creativos formaron parte de Sinergia, evento organizado por el Festival Internacional de Cine Guanajuato, que intenta desentrañar las dudas y preocupaciones de lo que para algunos es una amenaza y, para otros, una ayuda que no debe desestimarse.

Natasha recordó que en algún momento una producción la llamó para seguir con el guion de una persona y entonces recurrió a la IA para intentar imitar el estilo.

“Él era un escritor de academia, yo vengo del melodrama y dije ‘cómo le voy a hacer con esto’. Le pedí (a la IA) analizar el tono, el color, y le pedí que lo usara para mis textos, de tal manera que tuvieran consistencia y coherencia y el resultado final lo leyeron mis jefes. Y ellos me dijeron: híjole, queremos lo hagas tuyo, te contratamos por tu voz”, narró.

Romualdo Torres, en tanto, destacó que la IA no fue creada para personas como los cineastas James Cameron (“Titanic”) y Guillermo del Toro (“La forma del agua”), que sí la utilizan.

“No aplica para todas las profesiones, pero si no quieres ser sustituido, no repitas. Una de las amenazas es que exista una sobre confianza por parte de los usuarios. No siempre saca información atinada”, indicó.

Y Gutiérrez recalcó que la sustitución de rostros data de los noventa, como al stunt que en “Jurassic Park” le sustituyeron el rostro al mirar a la cámara.

“No se necesita ser escaneado para que clones, sólo con la grabación de un llamado (en set) ya se tiene toda la información para clonar. Pensar que un actor puede ser sustituido a nivel Hollywood es imposible, pero si le preguntas a James Cameron pues sí, él ya lo hizo con ‘Avatar’. Hay stunt digitales, existe desde ‘El señor de los anillos’. Pero suponiendo que escaneen a un actor, se tiene que animar y llevar a una fuente de recreación que igual puede ser de la piel, pero no de su actitud”, expresó.

Los sindicatos mexicanos tuvieron representación con Felipe Marino, secretario general de Técnicos y Manuales de la República Mexicana, quien preguntó qué va a pasar con aquellos jóvenes talentosos que llegarán a un nuevo mundo.

“La tecnología ya nos rebasó, ahora nos desplazó, todo ese empuje trabajando en cámara, en sonido, en escenografía, preparándose, qué va a pasar”, preguntó.

Por su parte, Armando Viteri, CEO de Neubloc, especializada en IA, fue claro: “Ese es el riesgo, va a pasar un cambio fundamental a nivel sociedad y nosotros no podemos predecir la manera en que va a pasar; ¿va a haber tipos de trabajo que van a desaparecer?, sí, sin cuestión y se van a generar nuevos tipos de empleos que no existen”.