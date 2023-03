En Hollywood, si una producción se gastará 100 millones de dólares en hacer una película, generalmente necesitarán al frente una imagen muy reconocida de la talla de Tom Cruise o Nicolas Cage, por ejemplo, “o alguien así de esa época y en mi caso mi mamá me conoce y a veces ni ella”, señaló el actor Ron Perlman, durante el proceso previo de hacer la cinta “Blade 2”.

Durante su visita a la Ciudad de México, en la convención de La Mole, Perlman compartió con sus fans mexicanos su experiencia de trabajar con Guillermo del Toro, sus proyectos actuales, su pasión por producir y acerca del libro que hizo.

Destacó que Del Toro fue muy insistente en trabajar con él en dicho filme, a pesar de que el estudio de producción quería a otro actor más reconocido en aquella época, en el año 2002.

“Le digo al señor: qué bueno que quieras hacer la película, pero conmigo la verdad no va a pasar, no tengo el nivel de fama que se necesita y durante cinco años estuvo proponiéndome a Universal.

“Y el estudio decía ‘queremos a Nicolas Cage’ y él decía ‘Ron Perlman’, le repetían ‘queremos a Tom Cruise y él decía Ron Perlman’, así que después de cinco años los estudios dijeron ‘toma tu libreto, buena suerte y que Dios te bendiga’”.

Entonces, durante dos años Guillermo del Toro tuvo los derechos de la película y New Line Cinema dio luz verde para el proyecto de “Blade 2”.

“A la película le fue bien, ganó 45 millones de dólares en taquilla, al siguiente lunes de su estreno todos los estudios querían reunirse con Guillermo del Toro para trabajar con él, le preguntan ‘Guillermo ¿qué película quieres hacer? Él les responde: ‘Hellboy’, buenísimo ‘¿a quién quieres en el papel protagónico?’ Él les dice: ‘Ron Perlman’”.

El artista comentó que todos los estudios quedaron impactados y que Guillermo del Toro había mencionado que para hacer “Hellboy” le costaría 100 millones de dólares, pero le ofrecieron 65 millones, incluido a Perlman, por lo que cerró el trato.

“La película terminó costando 95 millones de dólares, casi los 100, pero lo que destaco es que es muy raro que en Hollywood alguien apoye tanto a un actor y que tenga tanta firmeza en decir: ‘Yo quiero a esta persona’ como Guillermo del Toro, lo hizo conmigo, no es algo común, sucedió… él peleó por mí”.

A la pregunta: ¿Tiene memorabilia de “Hellboy”? Señaló: “Me hubiera gustado tener memorabilia de ‘Hellboy’, pero Guillermo se la quedó toda, todo está en su casa, está haciendo exhibiciones con mi maldito abrigo, mi maldita pistola y está en museos y yo estoy comiendo tacos aquí en la Ciudad de México”.

Sobre “Hand of God”

Perlman indicó que en general ama lo que hace, interpretar a distintos personajes, pero uno en particular que le gustó fue en la serie de televisión “Hand of God”, que dijo fue un personaje que literalmente es arrastrado por Dios para hacer cosas y cada vez que quería hacer algo distinto era arrastrado nuevamente.

“A mí me gusta tener el control, pero el personaje en ‘Hand of God’ no tiene control, no es dueño de sus decisiones, entonces para mí era un desafío interpretarlo por eso me resulta especial”.

De “Hellboy” al lanzamiento de su libro

Durante su encuentro con los fans, Perlman respondió algunas preguntas y habló de los cambios que tuvo los diálogos de “Hellboy” en el cómic y en las películas, además, al preguntarle qué obra de teatro le gustaría actuar o producir respondió que “El violinista en el tejado”.

“Si tú ves los cómics, el personaje de ‘Hellboy’ habla frases de una palabra, es bastante plano, no tiene personalidad, entonces cuando hicieron la película Guillermo tuvo que diseñar cuál sería la personalidad de ‘Hellboy’, entonces fue ahí que decidió que sería un flojonazo, que come pizza, que no lava su ropa”.

Sobre su participación en “Transformers”, Ron Perlman explicó que actuará en la próxima cinta de la saga, pero aclaró que nunca ha visto estas películas.

“Sólo conozco las escenas en las que yo estuve involucrado no he visto lo demás y además francamente digo: No he visto ninguna de las películas de ‘Transformers’, no estoy tan familiarizado con la franquicia, pero las personas están muy emocionadas por la película, entonces espero que esté bien”.

Acerca de su libro “Easy Street (the Hard Way): A memoir” el actor afirmó que se siente muy orgulloso de haberlo realizado y compartió que con él busca inspirar a los lectores.

“Nunca pensé que pudiera escribir un libro y básicamente en el libro cuento mis anécdotas y es una manera de decirle a los demás actores que por más duro que sea el camino no están solos y también quise escribirlo como una forma de decirle a mis hijos y a todas aquellas personas que empiezan en el medio artístico, ya sean bailarines, pintores, actores, escultores, decirles que no están solos”.

Finalmente, al hacerle la pregunta de si quisiera hacer otro rol de superhéroe, Perlman respondió que no todos usan capas.

“Me gusta desempeñar papeles que sean heroicos, aunque no tengan poderes, pero el heroísmo ya es un súper poder por sí mismo. Alguien que está dispuesto a sacrificar su vida por personas que no conoce, eso es un superhéroe”.

Faceta de productor

Desde el año 2013, el actor ha estado involucrado como productor en distintos proyectos, en la búsqueda de tener más control en las decisiones que se toman como quién va a dirigir, quién va actuar, en el proceso de edición y de musicalización, afirmó.

“Actualmente estoy trabajando en cinco proyectos distintos en esa calidad, como productor, para tener ese poder de decisión y control. Sigo aceptando trabajo de cualquiera que me quiera contratar y quiero dedicarle tiempo a hacer realizaciones de temas, historias, que sean hermosas para mí.

“Yo siempre valoro trabajar con verdaderos artistas, Guillermo del Toro siendo uno de ellos, así que quiero alejarme un poco del tema de la actuación para poder estar más involucrado en las producciones, así que el público todavía puede esperar muchas cosas de mí”, concluyó.

