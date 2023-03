Gerard Piqué se mantuvo en silencio durante 6 meses tras su ruptura con Shakira, con la cual tuvo una larga relación de más de doce años.

Gerard Piqué habló, por primera vez, de su separación, conversación que tuvo en el programa "El món a Rac1", en la que confesó que sí ha escuchado las nuevas canciones que ha compuesto Shakira, y además dijo "cómo es que los padres deben de cuidar a sus hijos".

Ahora, el español demuestra que todavía tiene mucho más que decir y en una plática para el diario "El País", confesó cómo se encuentra tras su ruptura, su nuevo noviazgo y las especulaciones que lo señalan de haberle sido infiel a la cantante de "Monotonía".

Consciente de que su imagen pública no se encuentra en el mejor momento, el también empresario aseguró que este tema no es algo que le quite el sueño, incluso, se dijo completamente desinteresado en tratar de cambiar la percepción que la gente tiene de él:

"Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz", expresó.

Aunque fue tajante en que, personalmente está tranquilo y cumpliendo sus metas personales, Piqué se negó a hablar sobre su vida privada y si le ha afectado, de alguna manera lo que ha pasado con Shakira en los últimos meses: "No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos", finalizó.

Fue en junio del año pasado cuando, la colombiana y el español, en medido de varios rumores, anunciaron su separación y aunque no revelaron los motivos, la prensa local ya aseguraba que había de por medio otra mujer, una joven de nombre Clara Chía con la que, semanas más tarde, Piqué confirmó y oficializó su relación.



