Por segundo año consecutivo, Guadalajara será la sede oficial de los Premios Ariel, galardón que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). La ceremonia se realizará el próximo sábado 7 de septiembre, en el Teatro Degollado, con la actriz y productora Michelle Rodríguez como la conductora principal del evento.

“Estoy muy feliz porque Guadalajara me ha abierto mucho las puertas este año. Hace dos meses estuve haciendo serie por allá, ya fui de gira y vuelvo otra vez (al teatro) y también con los Premios Ariel, así que me parece que se siente el apoyo tapatío”. Además, el viernes 6 de septiembre —una día antes de la ceremonia—, Michelle estará dando dos funciones de la puesta en escena “Los monólogos de la vagina”, en el Teatro Galerías.

Llena de trabajo y buena fortuna, esta es la primera ocasión que Michelle será la presentadora principal del Ariel, ya que antes solamente le había tocado presentar un premio. “Estoy contenta por celebrarnos como industria y reconocernos entre nosotros es importante. En mi caso, no sólo con una nominación que tuve hace un par de años, sino que ahora me dan la oportunidad de reconocer mi trabajo celebrando así con todos (desde la conducción)”.

Resalta que hay una serie de creativos que están guionizando toda la ceremonia, “porque un evento de este tamaño requiere de una gran infraestructura, así que hay un equipo maravilloso de vestuaristas e iluminadores, pues levantar un evento así, en vivo y televisado, es brutal. Entonces, se ha trabajado en un guion y con el director, para que se llegue, se ensaye, se pruebe y se triunfe”.

Reconoce que a pesar del trabajo previo, llevar las riendas de una gala así puede imponer a cualquiera. “Sí es impresionante, sí es una responsabilidad grande, pero lo disfruto, me maravilla tener la oportunidad de reconocer y mencionar nuestro cine frente a la industria y para todo el mundo”.

Una selección diversa

Sobre cuáles son sus previsiones de quiénes y qué películas tienen mayor probabilidad de llevarse el Ariel, Michelle prefiere no influir con su opinión, pero a nivel general le gusta ver que entre las nominadas hay un poco de todo en cuanto a temáticas.

“Nuestro cine tiene de todo como documentales, comedia, cine de denuncia y muchas otras cosas que de pronto el público no lo sabe. Y creo que por ello es tan importante que hagamos este tipo de ceremonias y que se hagan tan masivas para que los medios las puedan promover y la gente se dé cuenta que hay tantos festivales de cine y que se hace gran cine como el de terror, que también ya está nominado”, agrega”.

Eso sí, se siente muy orgullosa de sus colegas que están nominados, como Mónica Huarte, quien compite en la categoría de Mejor Actriz por “Señora Influencer”: “Me parece que su trabajo fue espectacular, me tocó compartir con ella casi cuando terminaba de hacer esta película y creo que es un gran trabajo que sonó muchísimo, no sólo por lo bien que le fue, sino porque generó mucha polémica”.

Finalmente sobre cuál es el panorama general que ve sobre la industria del cine, refiere Michelle que al tener la oportunidad de hacer cine en otros países, se da cuenta de que en México “lo estamos haciendo increíble, no quiero que suene a cebollazo, pero verdaderamente lo hacemos muy bien. Nuestra industria no le debe nada a nadie y sí nos alcanza para hacer cosas maravillosas, estamos cambiando también los discursos en las cintas, ya no sólo es el cine de denuncia, ya hablamos de muchos temas y de diversidad en las narrativas, ya no hay el final feliz, ni el final extremo, creo que hablamos de muchas cosas y eso me parece muy bello”.

La adrenalina de ser nominado

Sobre qué se siente como profesional estar nominado o recibir un Ariel, expresa Michelle que primero le parece importante que quienes están inmersos en la industria, reconozcan el trabajo de los demás, “no sólo es decir que estás nominado porque eres el mejor, porque además el arte es subjetivo y de pronto no hay un mejor o peor, sino que estamos reconociendo el trabajo de los demás y que nos podamos reunir en una ceremonia, me parece muy bello, porque no siempre tenemos la oportunidad de convivir con nuestros compañeros frente a frente”.

Agrega que “desde mi punto de vista como productora de los Premios Metropolitanos de Teatro, me parece de suma importancia, en este caso con el cine, que nosotros mismos celebremos lo que estamos haciendo y que lo mostremos al mundo porque se están haciendo cosas muy padres, todo es un ganar-ganar”.

Una oportunidad de oro para todo el país

Traer a Guadalajara este magno evento implicó dar un gran paso en la intención de descentralizar eventos de calidad.

Es por ello que Michelle ve una gran oportunidad para que el resto de la República se sienta integrada. “Eso es muy bello, la industria se está descentralizando, específicamente hablando del cine, creo que estamos recibiendo y buscando apoyo, porque las producciones de otros Estados siempre salen avante y ahora estamos hablando de otras entidades haciendo cosas, donde ya no sólo es una locación donde se traslada todo el ‘crew’, sino que ya hay gente haciendo cosas en diferentes lugares del país”.

“Lo estamos haciendo muy bien, y si la ceremonia se mueve, es porque el cine también se está moviendo”, reflexiona.

