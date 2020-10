Cine Mexicano: Equipo de "Amores perros" se reúne tras 20 años

Actores, actrices, productores y el director Alejando González Iñárritu, de la película mexicana "Amores perros" (2000), se reunieron ayer en una conferencia virtual del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para recordar anécdotas de esta cinta que cumple 20 años. La cinta de Iñárritu, cuya versión remasterizada se presentó ayer en la apertura del FICM, estuvo en su momento nominada al Oscar como Mejor película de habla no inglesa.

Durante la charla Gael García, uno de los protagonistas de la historia, recordó cómo fue llevar a cabo su primera película y lo extraño que fue para él recibir una llamada de Iñárritu a quien conocía por ser locutor de WFM radio: "Era una época donde no entendía qué pasaba en mi vida. Yo no había leído un guion de largometraje; me acuerdo que los días pasaban cuando empecé a leer el guion que se llamaba ‘Perro blanco perro negro’ y dije ‘oye esto está padrísimo’", apuntó. Señaló que gracias al trabajo de Iñárritu el mundo pudo conocer “un poquito de la realidad que acontecía en México”.

La nominada al Oscar Adriana Barraza confesó que gracias a la invitación de "El negro" (Iñárritu) a la película, descubrió su potencial para actuar: "Eres un maestro para mí porque me enseñaste que yo podía actuar de otra forma", le dijo Barraza a Iñárritu.

Asimismo, Jorge Salinas y Gustavo Sánchez, también actores de la película, dijeron lo difícil que había sido sentirse a la altura de un proyecto tan ambicioso como éste y lo mucho que los hizo crecer en la actuación.

Por su parte, Gustavo Santaolalla -encargado de la música- recalcó haber estado a punto de renunciar al proyecto por falta de tiempo, pero que la originalidad del guion lo hizo recapacitar y tomarlo. Durante la conferencia también recordaron anécdotas la actriz Vanessa Bauche, las productoras Martha Sosa y Mónica Lozano y el actor Álvaro Guerrero, entre otros.

JL