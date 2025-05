La infancia es un periodo que de alguna manera condiciona mucho de lo que seremos después en nuestra edad adulta. En la infancia somos arcilla, arcilla a la que poco a poco va dando forma el conocimiento, aprendizajes y enseñanzas que van moldeando nuestra manera de ver y entender el mundo, que nos condiciona nuestras felicidades y tristezas, nuestros miedos y prejuicios, nuestra manera de amar y de buscar amor… y muchos de esos momentos transcurren en el salón de clases.

“La falla” (2024) es un documental mexicano de 80 minutos, dirigido por la cineasta Alana Simões, creado con el apoyo de Filma Jalisco y el Instituto Mexicano de Cinematografía, que narra el entorno de un salón de clases de segundo de primaria, y cómo sus pequeños alumnos viven los últimos días con su maestra Celeste, una joven institutriz de 30 años que desde su respectiva trinchera va educándolos.

Grabado en Acatic, Jalisco, en una escuela pública, “La falla” es un retrato íntimo, genuino y natural del salón de clases, de ese entorno de diversión y de aprendizaje, pero también de retos y de dificultades, de dolores y de lágrimas.

Esta producción nos remonta de regreso a los ayeres de nuestra infancia, a los amaneceres escolares y los juegos en la hora del recreo, al cariño y el amor por las maestras y las risas en el salón de clases, las dificultades de interactuar con otros niños.

Pero “La falla” también aborda cómo las infancias son un filtro, una esponja que absorbe todo lo que les enseñamos, y también cómo estos niños viven el fenómeno migratorio de sus padres en esta región de Jalisco, los prejuicios y la homofobia encarnadas en una edad tan corta de sus vidas, algo que ni siquiera entienden pero que en su entorno los condiciona; la violencia que puede llegar en cualquier momento en una lluvia de balas. La inocencia, pero también la crueldad: los niños son todo eso. Se trata de un documental que narra la cotidianidad de un salón de clases en Acatic, Jalisco.

“Fue todo un tema. Nos tardamos en hacer la preproducción cerca de un año. Tuvo que ver con reunirme mucho con las mamás y mucho con las autoridades, porque sabíamos que era un tema muy delicado grabar menores de edad y además en una escuela pública”, comparte la directora Alana Simões en conversación exclusiva con EL INFORMADOR, respecto al trabajo que ella y su equipo tuvieron que hacer en Acatic, Jalisco, para ganarse la confianza de la gente y así realizar un documental en el que, de alguna manera, los hijos de sus habitantes serían los protagonistas.

“Fue muy bonito el trabajo con las mamás porque pudimos explicarles, tanto yo como mi equipo de trabajo, las ideas que teníamos, las preguntas, las inquietudes, y las mamás nos contaban también lo que ellas pensaban. No nada más fue anunciárselos, sino hacer algo como un espacio colaborativo. Yo he aprendido que cuando uno trabaja con los tutores, sean mamás, papás o abuelos, los niños de alguna manera se sienten en un espacio seguro al saber que los papás confían en nosotros. En eso consistió: en hacer un largo trabajo previo con las mamás, ganarnos su confianza, saber qué queríamos hacer con la película, y una vez que eso sucedió y que las autoridades también entendieron, ya todo lo demás fluyó bastante bien”, explica la directora.

Asimismo, Alana Simões comenta por qué “La falla” fue rodada en Acatic. “Me presentaron hace ya varios años con un grupo de jóvenes normalistas que estaban en formación ahí en Atequiza. Celeste —la profesora mostrada en el documental— era una de esas estudiantes, ella es de Acatic. Cuando ella se gradúa y le dan su primer grupo, se lo asignan en Acatic. Entonces como yo ya conocía a Celeste, fue así como acabé en su grupo, y en esa localidad”.

Las carencias existentes

“La falla” se centra en las últimas semanas de la maestra Celeste junto a un grupo de niños de segundo de primaria; últimos días cargados de tristeza y emotividad, de desavenencias típicas de la infancia, una despedida que se vive ante la cámara. No obstante, esta partida inminente, retratada en el salón de clases, en el patio del recreo y en la cotidianidad de la enseñanza, revela cosas mucho más profundas que atraviesan a los niños; la violencia, la migración, la sexualidad y el género.

La intención de Alana Simões era explorar cómo es que les comunicamos y enseñamos las cosas a los niños, las fallas sistemáticas en los modelos educativos —no sólo escolares, pues la educación viene también de la sociedad, la cultura y la familia—, cómo hay carencias múltiples en el conocimiento que les estamos dando a las infancias.

“Pienso que la educación no está en un sólo lugar. No está dentro de las aulas, no está fuera de las aulas, no está nada más en la familia, sino que es un engranaje en el que participamos todos y todas. Eso para mí es muy importante, porque si no nos andamos echando responsabilidades unos a otros, y los que acaban siendo muy afectados son los niños. Entonces creo que es importante tomar cada uno su responsabilidad; los niños nomás son un reflejo de lo que sucede afuera. Los niños repiten, son esponjitas, no tienen todavía la capacidad de discernir, y por eso hay tanta responsabilidad en el saber cómo les estamos contando las cosas”, agrega la directora.

Crearon lazos profundos

El proceso de rodaje de “La falla” resultó en que tanto la directora Alana Simões como su equipo formaran una conexión profunda tanto con los pequeños estudiantes, como con sus padres de familia y la comunidad en sí, algo que ha sido una de las mayores experiencias en la vida de la directora, según sus palabras.

“Eso es lo que más nos queda. La experiencia humana, el encuentro que se da. Participamos muchas personas; en este caso, los niños, Celeste, las autoridades, las mamás. Como cineastas, es muy enriquecedor hacer esta reflexión colectiva porque uno aprende a ver la vida desde distintas perspectivas. Tengo un chat con todas las mamás y los niños me escriben, me graban videos, es muy divertido, porque obviamente se generan lazos de mucha confianza. Los niños están muy emocionados de verse en la gran pantalla, las mamás también, quisiéramos tener más espacio, es un documental mexicano y a veces no es tan fácil, pero ellos están felices. Es un reto. Pero este esfuerzo colectivo ayuda a que poco a poco le demos espacio y que el público acuda a ver este tipo de películas que también son muy entretenidas e importantes. Los documentales no son densos; “La falla” genera muchas risas y sensaciones agradables además de todo lo otro que también muestra”.

La cinta se centra en las últimas semanas de una maestra junto a un grupo de niños de segundo de primaria. CORTESÍA

¿En dónde ver “La falla”?

“La falla” tiene funciones actualmente en distintos puntos de Guadalajara: Cineforo FICG, Cineteca FICG, Cinépolis Centro Magno, Museo Cabañas, Cine Mayahuel y Docu al Parque; sin duda es un documental que retrata a nuestras infancias y nuestros salones escolares, y que resulta una experiencia conmovedora, reflexiva, y que te remonta sin remedio a la infancia.

CT