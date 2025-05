En el mármol antiguo de Delfos, las nieblas se disipan y el laurel arde sin consumirse. Hoy el futuro está escrito en la danza del fuego y en el susurro de mujeres antiguas cuyos nombres fueron sepultados, pero no olvidados.

Escucha, peregrino, porque quien bebe del manantial de Castalia no regresa igual.

Oráculo de Delfos para los doce signos del zodiaco, HOY 23 de mayo

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

Eco de Hipólita, reina de las amazonas que no temía al acero ni al juicio de los hombres. Una decisión firme trae luz a tu sendero laboral. Te buscan por tu fuego, no por tu silencio. En salud, el cuerpo pide reposo profundo, no distracción. “Golpea tres veces en la piedra: lo que no se quiebre, sostendrá tu causa.”

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Recuerdo de Cidipe, sacerdotisa fiel, que prefirió el silencio a la traición de su promesa. Tu constancia abre nuevas puertas. En el trabajo, un nuevo rol surge con aroma a estabilidad. En salud, nutre tu cuerpo como si fuera un templo antiguo. “Las raíces que resisten el viento, florecen en la estación del trueno.”

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Como Mestra, hija de Eresictón, cambiante y libre, escapa a todas las cadenas. Las palabras son tu moneda y alguien importante la está recogiendo. En salud, evita saturar tu mente; escucha el canto del cuerpo. “No temas a los espejos; en ellos también habita el secreto de la puerta.”

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Memoria de Filomela, que bordó la verdad cuando le arrancaron la voz. Un asunto del pasado laboral regresa, esta vez para saldarse con justicia. Tu cuerpo te pide alimento emocional más que físico. “Las alas crecen en la sombra del encierro.”

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Evocación de Pentesilea, que combatió con honor aunque su destino fuera sellado por el amor y la guerra. Brillas en tu entorno profesional, pero el verdadero desafío es liderar sin imponer. Escucha tus latidos, no tu orgullo. “Quien enciende la antorcha, debe saber caminar con el viento en contra.”

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Reminiscencia de Aglaya, una de las Cárites, que ofrecía belleza sin pedir recompensa. Los detalles que otros ignoran, tú los dominas. En el trabajo, alguien aprecia lo que parecía invisible. Tu salud mejora con hábitos suaves y constantes. “Quien teje despacio, nunca repite la misma puntada.”

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Como Astrea, la última diosa en abandonar la Tierra, fiel a la justicia hasta el final. Un juicio profesional se resuelve a tu favor, pero exige equilibrio emocional. Escucha tus pulmones: respira antes de responder. “La balanza no pesa palabras, pesa intenciones.”

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Vestigio de Lamia, convertida en monstruo por su dolor, pero sabia en los misterios profundos. Tu intuición te guía hacia una oportunidad inesperada. Cuida lo oculto: tu salud emocional es la raíz del resto. “Quien mira bajo la tierra, encuentra el oro que otros temen tocar.”

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Aliento de Ifigenia, sacrificada por el viento, pero elevada al rango de sacerdotisa eterna. Los viajes laborales —físicos o mentales— te fortalecen. La salud mejora si dejas de postergar tu bienestar espiritual. “Cruza el mar, pero no olvides recoger la sal.”

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Visión de Clímene, madre de Faetón, cuya fe se mantuvo aún tras la caída del hijo. Tu disciplina da frutos inesperados. No dudes en delegar. En salud, vigila tus articulaciones: la carga no es eterna. “Hasta el mármol más duro se desgasta con el paso del agua constante.”

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Eco de Galatea, ninfa que huyó de la violencia, pero construyó su paz junto al mar. Un proyecto idealista empieza a tener forma concreta. Tu salud mejora al reconectar con el arte y la naturaleza. “Donde no hay forma, hay potencia.”

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Sombras de Psique, que atravesó pruebas por amor, sin perder su esencia. Tu sensibilidad es tu fuerza: una figura laboral la reconocerá. Cuida tu descanso como un rito. El agua cura. “Las corrientes más suaves arrastran los secretos más hondos.”

Vuelve cuando los días se acorten y el sol cruce otra vez el umbral de tu signo.

