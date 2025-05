Los momentos en los que el cantante Alejandro Sanz decía “hoy no me siento bien” quedaron atrás, aunque, afirma, reconocerlo nunca estuvo mal. Sanz convirtió esa frase (“Hoy no me siento bien”) en una canción junto a Grupo Frontera, incluida en su álbum “¿Y ahora qué?”, con la que buscó normalizar las emociones desde un enfoque más positivo y a ritmo de salsa.

“Yo creo que refleja una situación que todo el mundo ha experimentado o conoce a alguien que lo ha experimentado. Es la forma en la que tratamos de decir: ‘Oye, no es que sentirse mal sea malo’. O sea, está bien sentirse mal también y poder decirlo, expresarlo. Y no tienes ni siquiera que justificar si un día te pones a bailar y estás mal. La canción es un poco: ‘Mira, no le des explicación a nadie, ni tienes por qué’”, dice en entrevista desde Miami.

El tema de la salud mental recuerda Sanz, no se abordaba tan abiertamente en generaciones anteriores; de ahí que decidiera acercarlo a sus fans a través de la música: “Mi madre tenía una solución rapidísima para mi problema de salud mental —risas— pero, bueno, también nuestros padres nos criaron con las herramientas que tenían, no podemos culparles porque pertenecen a una generación en la que no se hablaba de esto”, indica.

Y agrega: “No sé cuántos psiquiatras o psicólogos habría en España o en México en esa época, pero, hasta que se estaba muy mal, le ingresaban en un sitio a uno y ya. Pero esto de tener una terapia constante, como si fuera un ejercicio, así, no”.

Sus hijos, comparte el intérprete de “Mi persona favorita”, tienen acceso a mucha más información y más apertura sobre el tema. “Hemos hablado de muchas cosas; yo creo que ellos están también más preparados de lo que estábamos nosotros cuando teníamos su edad, y son más abiertos a la hora de hablar. El otro día me dijo mi hijo, que aquí está al lado, que tenía un sitio que le encantaba para ir a llorar, que era un sitio muy bonito”.

Crea complicidades

Pero el músico también quiere mostrar que la música sirve para crear complicidades y divertirse, y parte de eso es de lo que se trata la colaboración —la tercera— que hace con Shakira, con “Bésame”.

“Yo le insisto en que ya basta, pero ella me insiste en que tiene que haber complicidad”, bromea.

“La verdad es que nos disfrutamos mucho cuando estamos juntos y hemos conseguido hacer una canción que refleja un poco las ansiedades musicales de los dos”.

El álbum incluye seis canciones, entre ellas, la colaboración con Grupo Frontera y una más con Manuel Turizo, en las que experimenta con distintos estilos.

“Es interesante poder jugar con los estilos y sorprendernos a nosotros mismos porque si estamos en esta expresión artística y no disfrutamos de ello no tenemos perdón de Dios; debería caernos un rayo encima si no somos capaces de disfrutar de las cosas, si no podemos jugar con la música y si nos lo tomamos todo en serio”, considera.

Tras el estreno del disco y el lanzamiento de “Bésame”, Sanz comenzará los ensayos de la gira “¿Y ahora qué?”, que traerá a México, donde lo esperan 12 conciertos, de los cuales tres son el Auditorio Telmex, en Jalisco, los días 25, 27 y 28 de septiembre.

“Es maravilloso, voy a trabajar muy duro porque no quiero ir y que, de repente, vayan y no les guste el concierto; hacer un buen show, llevar una buena banda, elegir bien las canciones… porque sois muy exigentes, y no quiero luego tener problemas para nada. Espero que lo disfruten. Es una gira que hice con toda la ilusión, renovada. Estamos trabajando en eso con mucho ahínco”.

El Universal

Estrena documental

Entre todos los proyectos que tiene en puerta el cantante, también está el estreno de un documental en plataformas, dirigido por Álvaro Ron, en el que dejará ver su lado más divertido.

“Vi los primeros capítulos y me ha encantado, he disfrutado mucho el enfoque. Ron ha conseguido sacar ese tono, digamos, un poco de… bueno. Tengo mi carácter, soy para muchas cosas muy profundo, pero me gusta mucho reírme, entonces yo quería que eso estuviera representado, porque ya he contado muchas veces cuando mi madre me pegaba con la guitarra en la cabeza”, ríe el cantante madrileño.

CT