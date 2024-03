El nombre del cineasta y cinematógrafo Rodrigo Prieto ha resonado durante las últimas semanas debido a su nominación al Oscar 2024 por su trabajo en la película de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” (“Los Asesinos de la Luna”) donde compite en la terna a Mejor fotografía con colegas de la talla de Edward Lachman por “El conde”; Matthew Libatique por “Maestro”; Hoyte van Hoytema por “Oppenheimer” y Robbie Ryan por “Poor Things”.

La premiación se llevará a cabo este 10 de marzo, desde Los Ángeles, donde Rodrigo sentirá el gran apoyo de su país y la comunidad latina. Esta es la cuarta vez que está nominado en la terna de Mejor fotografía, en los premios de La Academia de Hollywood. La primera ocasión ocurrió en 2006 con “Brokeback Mountain” del director Ang Lee; 11 años después, en el 2017 con “Silence” y más tarde, en 2020 con “El Irlandés”, cintas que también fueron dirigidas por Martin Scorsese.

Además, esta es la cuarta colaboración que tiene Rodrigo con el icónico director, pues en 2013 trabajaron también en “The Wolf of Wall Street”; también hicieron sinergia en el corto de Scorsese “The Auditon”, en 2015, en donde tanto Leonardo DiCaprio como Robert De Niro, los protagonistas de “Killers of the Flower Moon”, también formaron parte de este proyecto fílmico.

Ambientada en Oklahoma en la década de 1920, “Killers of the Flower Moon” -nominada al Oscar en 10 categorías- narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, la cual era muy rica en petróleo; el genocidio más tarde se conocería como el “Reinado del Terror”.

Durante las actividades de promoción de la película, Prieto declaró que para Scorsese la opinión de sus actores y su equipo de trabajo es muy importante, por lo que le gusta verlos como colegas y colaboradores. Además, Rodrigo señaló que con este proyecto Scorsese indagó más allá de mostrar quiénes eran los buenos y los malos, destacando los motivos por los cuales los blancos cometieron el genocidio en contra de los nativos, cuáles fueron sus razones y qué los motivó a pesar del mal que estaban causando, para que así el espectador se cuestione también si sería capaz de hacer lo mismo. En ese sentido, confesó que a él como creativo le gusta abordar las oscuridades de los personajes, pues todo ser humano guarda sus claroscuros.

“Fue un proceso continuo descubrir cómo íbamos a filmar esta película y cómo se vería. Es interesante darse cuenta que con Scorsese las cosas suelen ser muy intuitivas”, externó Rodrigo a “Variety”. “Somos muy técnicos y muy cuidadosos con nuestras elecciones y nuestras decisiones, pero a veces las cosas son sólo un sentimiento… un presentimiento. Y eso me parece emocionante.

Refrendó que hacer proyectos con Scorsese son trayectos que siguen una evolución que lo mantiene sorprendido, “siempre es muy emocionante hacer eso con él. Este guion fue cambiando y evolucionando, así que eso significó pensar en nuevas ideas y en cómo podríamos representar mejor a cada personaje y su arco emocional; por ejemplo, a la población Osage y su gente en los momentos en los que están solos”.

Resaltó que las tomas para abordar a los nativos fueron a través de una fotografía más natural, mientras que con los blancos hicieron una emulación del autocromo, que es una de las primeras técnicas de color inventadas por los hermanos Lumière.

En 1998, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Rodrigo Prieto obtuvo el premio del jurado a la Mejor Fotografía por “Un embrujo”; así también, en 2007, obtuvo el Premio Osella a la Mejor Fotografía por la película “Deseo, peligro”, en el Festival Internacional de Venecia.

Ha ganado el Premio Ariel en cinco ocasiones, en 2010, por “Biutiful”; en el 2000, por “Amores perros”; en 1999, por “Un embrujo”; en 1999, por “Fibra óptica” y en 1996, por “Sobrenatural”.

“Killers of the Flower Moon” (2023).

“Barbie” (2023).

“El Irlandés” (2019).

“Silence” (2017).

“Passengers” (2016).

“The Audition” (2015).

“The Homesman” (2014).

“The Wolf of Wall Street” (2013).

“Argo” (2012).

“We Bought a Zoo” (2011).

“Agua para elefantes” (2011).

“Biutiful” (2010).

“State of Play” (2009).

“Los abrazos rotos” (2009).

“Deseo, peligro” (2007).

“Babel” (2006).

“Brokeback Mountain” (2005).

“Alexander” (2004).

“Persona Non Grata” (2003).

“21 gramos” (2003).

“Comandante” (2003).

“La hora 25” (2002).

“8 Mile” (2002).

“Frida” (2002).

“Diez historias cortas de amor” (2001).

“Pecado original” (2001).

“Amores perros” (2000).

“Un embrujo” (1998).

“Fibra óptica” (1998).

“Edipo alcalde” (1996).

“Sobrenatural” (1996).

Una historia de éxito

Originario de la Ciudad de México, Rodrigo nació el 23 de noviembre de 1965; actualmente tiene 65 años y pertenece a un selecto grupo de cinematógrafos mexicanos que han despuntado a niveles internacionales desarrollando una escuela para las futuras generaciones. Por ejemplo, las destacadas figuras de Gabriel Figueroa y su contemporáneo Emmanuel Lubezki.

El cinefotógrafo mexicano, inició su formación en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en la Ciudad de México donde comenzó su carrera trabajando en proyectos estudiantiles y cortometrajes. Y es que a lo largo de los años, Rodrigo Prieto se ha consolidado como un cinefotógrafo excepcional. Su trabajo en películas como “Sobrenatural”, “Un embrujo” y especialmente “Amores perros”, dirigida por Alejandro González Iñárritu, le valieron reconocimiento y éxito en la industria. De hecho, esta última le abrió las puertas en Hollywood, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

También en su currículum está el haber trabajado para varios videoclips de Taylor Swift como “The Man”, “Cardigan” y “Willow”.

Su debut como director

Prieto debutará como director con la adaptación cinematográfica de “Pedro Páramo”, novela de Juan Rulfo; el proyecto será estrenado en una plataforma de streaming. La adaptación de la novela la llevó a cabo el premiado guionista y director Mateo Gil



“Pedro Páramo me impactó profundamente desde la primera vez que la leí y llevar la novela de Juan Rulfo a la pantalla será una hazaña en todos los aspectos. Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con ‘Juan Preciado’, que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas”, comentó Rodrigo Prieto.

Al frente del elenco están Manuel García-Rulfo y Tenoch Huerta, como “Pedro Páramo” y “Juan Preciado”, respectivamente. Junto a ellos participan Ilse Salas, Mayra Batalla, Héctor Kotsifakis, Roberto Sosa, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Noé Hernández y Yoshira Escárrega, entre otros.

