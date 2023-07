El actor Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, ayer hizo una contribución “histórica” a la Fundación SAG-AFTRA, una organización sin fines de lucro asociada con el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA), en apoyo a los afectados por la huelga que mantienen los intérpretes desde el pasado 13 de julio.

Cyd Wilson, el director ejecutivo de la organización dedicada a proporcionar ayuda financiera a integrantes del gremio, aseguró en una entrevista para el medio especializado “Variety” que el actor de “Black Adam” se había puesto en contacto con ellos para dar “la mayor donación” que alguien le había hecho a la fundación.

El 13 de julio miembros del SAG-AFTRA se unieron a la huelga que el gremio de guionistas comenzó a principios de mayo, después de que no llegaran a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para renovar sus convenios colectivos.

Ese mismo día, los líderes de Fundación SAG-AFTRA enviaron una carta dirigida a dos mil 700 de los actores con mayores ingresos del sindicato en donde explicaban las necesidades económicas por las que atravesarían algunos de sus compañeros durante la huelga.

El paro de labores de los actores promete desencadenar una crisis que podría costar cuatro mil millones de dólares a la economía estadounidense y con ello poner en una situación crítica a varios de los 160 mil integrantes del gremio.

Wilson comparó la situación que se avecina con la recesión que provocó el parón de la industria durante la pandemia y espera que, al igual que entonces, existan más figuras como Johnson con ganas de apoyar a sus colegas menos afortunados, pues prevé que la situación se podría extender incluso a finales de año.

La cantidad donada por Johnson no fue revelada, pero servirá para “mantener la comida en la mesa de los actores, la seguridad de sus hijos y el funcionamiento de sus coches”, entre otras cosas, según dijo el directivo.

EFE

El actor Bryan Cranston, habló durante el mitin “Rock The City For A Fair Contract”, realizado ayer en Times Square, en Nueva York. AFP

Prevé un impacto “muy modesto”

Y mientras la huelga de actores y guionistas pone de cabeza a Hollywood, el Festival de cine de Venecia -a realizarse del 30 de agosto al 9 de septiembre- dio a conocer que este paro tendrá un impacto “muy modesto” en su próxima edición, aseguró ayer su director artístico, Alberto Barbera, en la presentación del certamen.

“El anuncio de la huelga de actores nos ha tomado a todos por sorpresa y no ha sido fácil consolidar un programa que ya estaba prácticamente concluido. Pero por suerte, las consecuencias de la huelga de actores, que tiene seguramente buenas razones y muy comprensibles, ha sido muy modesto en la Mostra”, explicó.

En concreto señaló que la única película que “se ha perdido” es la nueva y esperada cinta de Luca Guadagnino, ‘Challengers’, con Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist. Debía ser el filme de apertura pero la huelga ha obligado a retrasar su estreno a abril de 2024, por lo que ha sido sustituida por ‘Comandante’, del italiano Edoardo de Angelis. El resto de películas de Estados Unidos estarán en la Mostra. Obviamente faltará alguna estrella pero estarán presentes los de producciones independientes. Esperamos que la alfombra roja no estará tan vacía como algunos han vaticinado”, auguró.

Las más esperadas

Durante la presentación del festival, también se dieron a conocer las cintas que podrán ser disfrutadas durante el encuentro cinematográfico; entre ellas se encuentran: el drama sobre el compositor y director de orquesta Leonard Bernstein, de Bradley Cooper, “Maestro”; la película sobre Priscilla Presley, de Sofia Coppola, “Priscilla”; “Ferrari”, de Michael Mann; “The Killer”, de David Fincher, y “Origin”, de Ava DuVernay.

“Priscilla” es una película basada en las memorias de Priscilla Presley: “Elvis and Me”; es protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi. La cinta competirá por el León de Oro junto con “Ferrari”, el drama de carreras de autos protagonizado por Adam Driver como Enzo Ferrari y Penélope Cruz como su esposa Laura, basado en la biografía de Brock Yates.

También presentarán la muy esperada cinta “Poor Things” de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone y Mark Ruffalo. Lanthimos estrenó previamente “The Favourite” en Venecia en 2018, y meses después obtendría 10 nominaciones al Oscar y ganaría una estatuilla. Por su parte, la película de DuVernay, “Origin”, se basa en el libro “Caste” y en la vida de su autora, la ganadora del Pulitzer Isabel Wilkerson.

Finalmente, “The Killer” de Fincher, es protagonizada por Michael Fassbender, en la piel de un asesino.

Agencias

Luchan por su dignidad y contratos justos

La huelga que sostienen guionistas y actores contra el gremio de productores ha abierto grandes agujeros entre los involucrados. Recientemente el CEO de Disney, Bob Iger, criticó a los actores por unirse a la huelga y los acusó de tener expectativas poco realistas.

En respuesta, el histrión Bryan Cranston le mandó un mensaje durante la manifestación del Sindicato de Actores celebrada ayer en Times Square: “Sé, señor, que mira las cosas a través de un lente diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero les pedimos que nos escuchen, y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo para dárselo a la inteligencia artificial. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y lo más importante, ¡no permitiremos que nos quiten la dignidad! ¡Somos unión de principio a fin, hasta el final!”, expresó.

El famoso papá de “Malcolm el de en medio” participó en la manifestación junto a estrellas como Jessica Chastain, Matt Bomer, Michael Shannon y Brendan Fraser.

El mitin histórico de ayer tuvo por nombre “Que se sacuda la ciudad por un contrato justo”, el cual fue organizado por el Sindicato de Actores de Hollywood liderado por la actriz Fran Drescher.

Otro famoso que pronunció un discurso poderoso fue el actor Steve Buscemi, quien señaló que los actores no querían que se diera la huelga, pero que fue necesario: “Estamos aquí porque este momento es crucial. Nos mantenemos unidos con nosotros mismos y con nuestros compañeros sindicalistas de la WGA. Los escritores tienen que escribir. Los actores tienen que actuar. Y la AMPTP tiene que hacer lo correcto por nosotros”, comentó.

Motivos para luchar

El cine en Hollywood permanece paralizado debido a que los actores y guionistas están luchando por regular la inteligencia artificial (IA), lograr remuneraciones más altas en las compensaciones que reciben cada vez que un servicio de streaming vende los derechos de una producción a un nuevo mercado y aumentos del salario mínimo, entre otras demandas.

CT