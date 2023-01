Tras cerrar el 2022 con el estreno de “La flor más bella”, que se ubicó en el Top 10 de Netflix, la actriz Isabel Yúdice ahora se enfoca en la premier internacional que su nuevo largometraje “Heroico” —dirigido por David Zonana—, que se llevará a cabo en el Festival de Cine de Sundance, en Park City (Utah), en la última semana de enero del 2023.

Yúdice, quien ha participado en filmes como “Cosas imposibles” (Ernesto Contreras) y “Canela” (Jordi Mariscal), comparte en entrevista con EL INFORMADOR el vaivén de emociones que sus recientes personajes le significan, por un lado, dar vida a “Yadi”, una joven gamer que padece ansiedad social en “La flor más bella”, serie protagonizada por Esmeralda Soto y creada por Michelle Rodríguez, quien refleja parte de su lucha personal contra los estereotipos en su tránsito juvenil, y por otra parte está “Andrea”, quien en “Heroico” explora lo cruento que puede ser adentrarse a la vida militar de un país como México.

“Para mí es magia, así es la carrera que elegimos los actores, un día estás haciendo algo y luego haces algo completamente diferente, es parte del viaje. Puedes vivir un montón de experiencias, son viajes, tonos y críticas diferentes, pero me ha tocado trabajar con gente muy talentosa que quiero, respeto y admiro”.

Desde la empatía social

Isabel Yúdice resalta el aprendizaje ganado en sus audiciones y cómo estos procesos le permiten acercarse a creadores como David Zonana (productor de “600 millas”), quien ha cautivado en las pantallas con narrativas sensibles que parten desde lo cotidiano, de los claroscuros de los mexicanos y la constante lucha por hacerse de un lugar en el mundo, como lo reflejó en su aclamado filme “Mano de obra” (2019, ópera prima ganadora del Ariel), que explora la vida de un grupo de albañiles que se apropian de una casa en su intento por lograr una justicia a mano propia sobre las desigualdades sociales.

“David es un gran cineasta, toca temas controversiales, pero siempre desde un lugar y razón de ser, con una crítica social”, puntualiza Isabel, quien no podrá acudir a Sundance por compromisos labores que de momento no puede revelar, pero augura el impacto que ‘Heroico” tendrá —producida por Michel Franco y Eréndira Núñez— al mostrar otra perspectiva del complejo proceso personal y familiar que enfrenta “Luis”, un joven de orígenes indígenas al ingresar al Heroico Colegio Militar.

“La mayor parte del elenco no son actores, estuvieron en el colegio militar, y a través de que me contaron sus historias entendí por qué era tan importante que David contara una historia así”, expresa Isabel sobre el gran peso que su personaje “Andrea” tendrá en esta trama, reflejando también cómo las familias sobrellevan la ausencia y cambios emocionales de sus seres queridos en la formación militar mexicana.

“Ayuda un poquito a hacer evidente toda esa transición que vive ‘Luis’, cómo lo cambia el colegio militar, a hacer evidente ciertas conductas que antes no tenía. Nos damos cuenta de todo ese proceso”.

Una lucha personal

Isabel Yúdice celebra poder llevar estas historias a la pantalla y dar paso a narrativas diferentes como también lo ha hecho con “Yadi” que en la “Flor más bella” se ha convertido en un catalizador de emociones y que le ha permitido reencontrarse con su infancia y adolescencia en donde, como otras miles de jovencitas, estuvo expuesta a historias y figuras femeninas con las que no lograba identificarse.

“Esta serie tiene mucha representación, se me hace muy importante voltear a ver estos contenidos en los que te puedas identificar, para dejar de tener ciertos estereotipos y aspiraciones a seres perfectos que no somos. Me hubiera gustado mucho que se hiciera ‘La flor más bella’ cuando yo era más chica, porque crecí con esa televisión de ‘niñas’, con personajes rubios, ojos de color, blancos, y yo soy una mujer morena, ahora orgullosamente, pero no todo el tiempo fue así”.

Como ejemplo de estas nuevas representaciones, Isabel Yúdice recuerda el complejo camino de aceptación personal que ha experimentado, pues durante muchos años no creyó “cumplir” con los estándares para estar en la pantalla, memorando cómo se avergonzaba de su color de piel y el peculiar lunar de su brazo.

“Ha sido un caminar de aceptarme, y coincide con ese lunar, porque hoy lo porto con orgullo, pero no siempre fue así, no siempre fui de esos estándares de belleza. Fue muy complicado para mí pensar que tenía un lugar en la sociedad y más como actriz de poder tener un personaje importante si no era blanca, por ejemplo. Hoy, interpretar a ‘Yadi, que es una mujer morena, que no es juzgada por su color de piel, que no es juzgada, que no es criminalizada, sino todo lo contrario, para mí es importante, porque tal vez alguna niña la pueda ver y sentirse muy orgullosa”.

