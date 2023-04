Benicio del Toro, actor puertorriqueño que desde hace tres décadas está bregando por el latino en Hollywood, considera que hay estereotipos en la llamada “Meca del Cine”, porque no hay escritores y directores dedicados a quitarlos.

“No se han fomentado escritores que hagan la historia del hispano dentro de Estados Unidos (EU) y tal vez eso es una de las razones; hay directores latinos que no necesariamente hacen el cuento de la experiencia dentro de EU”, indica el actor.

Durante su estancia en Estados Unidos, Benicio ha realizado cerca de 50 largometrajes como “Tráfico”, por la cual fue ganador del Oscar 2001 a Mejor actor de reparto; “21 gramos”, que le dio nominación BAFTA; y “El Ché”, que le dio un premio en Cannes.

El jueves recibió el premio Platino de Honor, con el que anualmente se reconoce a un talento iberoamericano, sumándose a nombres de gente como el español Antonio Banderas, el mexicano Diego Luna y el argentino Ricardo Darín. A él mismo, recuerda, le pidieron cambiar su nombre cuando comenzó. Su apelativo real es Benicio Monserrat Rafael del Toro Sánchez.

“En Hollywood, la mayoría de las historias, de los cuentos, no están diseñadas para las minorías. Tenía amigos míos latinos que básicamente me decían que si no me molestaba que me encasillaran como latino y, en algún momento, no sé ni cómo ni por qué, pues no lo planeé así, tuve la oportunidad de estudiar actuación, la tomé en serio y decidí que si iba a interpretar estereotipos, los iba a hacer buscando la humanidad y complejidad del personaje”, indica.

“Tuve la oportunidad de trabajar con directores, escritores y productores que escuchaban mi llanto para darle otra dimensión al personaje”, agrega.

A pregunta expresa, Del Toro considera que para que el cine iberoamericano conviva con el hollywoodense, hay que mirar a las películas mexicanas.

“No soy científico, pero veo al cine mexicano y aporta mucho al cine (de allá), lo mezclan, hacen su propia película, ves a los 'Tres Amigos' haciendo cine allá, cine acá. Creo que el cine de Hollywood puedes usarlo, puede ser influido por el japonés, el inglés, el francés, el chino”, explica.

Recién filmó la película “Reptile”, ópera prima de Grant Singer, realizador de videoclips de artistas como Sam Smith y Shawn Mendes.

La cinta, ahora en posproducción, cuenta la historia de un detective de Nueva Inglaterra quien en busca de resolver un caso, comienza a desmantelar cosas de su propia vida.



