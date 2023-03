Este viernes 3 de marzo por la noche, se realizó en el Palacio de Gobierno de Jalisco, la edición XVIII de los Premios Canacine donde la cinta "Bardo" se coronó como la Mejor Película y Daniel Giménez Cacho ganó como Mejor Actor por la misma cinta.

Eugenio Caballero, diseñador de producción de este filme, recibió el galardón para "Bardo". "Hacer esta película fue un reto que se logró sortear gracias a la visión de Alejandro (González Iñárritu) y de un equipo, en un alto porcentaje, de mexicanos". Dijo además que Alejandro no pudo estar presente en la ceremonia porque la noche del viernes se casó su hermana.

Por su parte, Arcelia Ramírez ganó como Mejor Actriz por "La Civil". "Quiero darle las gracias a los productores por hacer esta película valiente. Este reconocimiento es para todas las madres que buscan a sus hijos en este país".

En la terna de Mejor Dirección, obtuvo la distinción, Lorenzo Vigas por "La Caja", quien destacó que gracias a los realizadores mexicanos comenzó a adentrarse en esta industria nacional, pues él en Venezuela, en su país de origen, comenzó en esta carrera fílmica.

Germán Bracco, quien ganó como Mejor Promesa Masculina por la cinta "Háblame de Ti", destacó: "Quiero agradecer a los productores por poder lograr esta película que está echa con el corazón" y dedicó su premio al director Eduardo Cortés por dejar su corazón en esta cinta.

El Premio a la Trayectoria, entregado por Andrés Bustamante, fue para Daniel Birman Ripstein, el comediante y actor dijo que lo conoció en 2009, no tenía noción de quién era en ese momento porque estaba él trabajando en la televisión, pero al paso del tiempo se adentró en este universo del cine por invitación de él.

Daniel, al aceptar el galardón dijo: "Crecí en el cine, aprendí muchas cosas viéndolo; a mis amigos los conocí haciéndolo. Hago lo que me encanta y me apasiona y a veces hasta se me olvida que estoy haciendo mi trabajo. El cine se hace con amor y dedicación", además agradeció a su abuelo Alfredo. También hubo un reconocimiento especial para el creativo Eugenio Caballero.

Previamente a la ceremonia de premiación, Avelino Rodríguez, presidente de Canacine México, le dio un reconocimiento a las líderes femeninas representantes del gobierno de Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, secretaria de Turismo; Lourdes González, secretaria de Cultura y la senadora Verónica Delgadillo.

En la carrera por el Oscar

Durante la alfombra roja desfilaron personalidades como Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Peréz, así como Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), quien habló de la nominación al Oscar de la película animada Guillermo del Toro, "Pinocho".

"Me da mucha emoción que la película es la favorita después de los Annie (premios de animación), todos el mundo está prendiendo veladoras y yo también", dijo además que Guillermo está tranquilo con la nominación, también al cuestionarla si él estará en esta próxima edición del FICG, resaltó que siempre está contemplado.

El diseñador de producción, Eugenio Caballero, también habló al respecto sobre los mexicanos nominados al Oscar. "Lo que hizo Guillermo con la animación de 'Pinocho' es único, siempre rompe los esquemas y siempre de manera especial, lo mismo hizo con 'El laberinto del Fauno', donde una cinta de género como ésta llegó a Cannes y luego a los Oscar, luego lo ha hecho también con una cinta de amor diverso como 'La forma del agua'".

También está muy contento con la nominación de "Bardo" a mejor fotografía, en la que él participó en diseño de producción, "ahí está la visión de Alejandro (González Iñárritu) y me parece que vale mucho la pena el reconocimiento. Y Alfonso (Cuarón) como productor, siempre está metido en proyectos interesantes y está en este cortometraje 'Le Pupille', que es muy lindo, con mucha alma, entrañable...".

Resaltó que cada año en los Oscar hay presencia latina y mexicana. "Me parece que lo más importante es que hay una pluralidad de voces en el cine mexicano que ya no solo dos o tres personas, o una como en algún momento, sino que en todos los festivales internacionales hay una importante presencia de voces mexicanas muy distintas, de mujeres cineastas y de jóvenes cineastas con temas muy amplios".

Arcelia Ramírez, también desfiló y celebró que las mujeres cada vez estén más involucradas en el cine, destacando por ejemplo la labor de Tatiana Huezo, "la mirada (de las mujeres) es fundamental, ganamos los espectadores".

En tanto, la actriz Leticia Huijara, presidenta de La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) habló de cómo las mujeres se han unido en la industria para evitar casos de abuso y acoso.

Por la alfombra roja del Palacio de Gobierno de Jalisco también desfilaron Eduardo Ávila de Canacine Jalisco; Avelino Rodríguez de Canacine México; Esteban Estrada de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco; el actor Germán Bracco;

Lourdes González, secretaria de Cultura; la senadora Verónica Delgadillo; Alejandro Ramírez CEO de Cinépolis; Raúl Ramón y Fabiola Vélazquez de la cinta "Poderoso Victoria" y el creativo Lorenzo Vigas, así como el actor Iker Sánchez Solano, entre otros.

Lista de ganadores

Mejor Película

"Bardo: Falsa Crónica de unas cuantas verdades"

Mejor Director

Lorenzo Vigas por "La Caja"

Mejor Actor

Daniel Giménez Cacho por "Bardo: Falsa Crónica de unas cuantas verdades"

Mejor Actriz

Arcelia Ramírez por "La Civil"

Promesa Masculina

Germán Bracco por "Háblame de Ti"

Promesa Femenina

Fiona Palomo por "¡Qué Despadre!"

Mejor Campaña

"Mal de Ojo"

Mejor Película de Animación

"Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios"

Mejor Documental

"Oaxacalifornia: El Regreso"

Película Más Taquillera

"¿Y cómo es él?"

Premio al Desarrollo Industrial

"Poderoso Victoria"

Premio a la Trayectoria

Daniel Birman Ripstein

Homenaje a Eugenio Caballero

Mejor Productor

Edgar Sanjuan

CT