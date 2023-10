En su papel de invitada de honor del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la actriz estadounidense Jodie Foster ayer habló con humildad sobre su trayectoria y sus perspectivas para una cinematografía con una mayor representación de mujeres y minorías, algo que, dijo, no existía cuando comenzó su trayectoria siendo niña en la década de 1970.

“No puedo creer que pasamos todos estos años sin mujeres directoras y que ni siquiera pensamos en ello”, dijo durante una clase magistral en un teatro lleno de jóvenes en la capital del estado de Michoacán.

Allí recibió un Premio a la Excelencia artística, presentó varios de sus filmes, develó una placa y paseó por las calles empedradas: “Creo que se olvidaron culturalmente de nosotros y no pensaron que era necesario contar nuestras historias o que se escucharan esas voces. Yo era una de esas personas, a mí no se me ocurría”.

“Pero ahora es una época diferente y es el tiempo de voces diferentes”, agregó. “Que han sido invisibilizadas, que no han tenido la oportunidad de salir de los márgenes, por eso digo que no es mi época, estoy aquí para apoyar la época de otras personas”.

Foster adelantó que recientemente trabajó en una producción de una historia contada desde una perspectiva indígena sobre mujeres olvidadas y desaparecidas.

También habló con mucha franqueza sobre los ambientes hostiles de trabajo en la industria del entretenimiento, reconociendo su existencia y revelando sin eufemismos experiencias verdaderamente traumáticas.

De niña había gente que le gritaba y le daba pellizcos porque no hacía lo que le indicaban, pero lo peor fue una actriz adulta que le tenía que dar una bofetada en una escena cuando tenía unos 10 años, cada vez la golpeaba en la cara. Ella no sabía que podía decir “no” y terminó con la cara hinchada.

Otro incidente ocurrió con un león. El león “me estaba sacudiendo y mientras estaba (suspendida) de lado vi que todo el equipo de producción se fue, se llevaron las cámaras, las luces”, dijo. Finalmente, el entrenador le ordenó al animal que la soltara.

Para Foster la clave para evitar estas situaciones está en los directores y en saber ser un líder, algo que considera que puede ser complicado para las mujeres en el cine.

“Es interesante que las expectativas de cómo deben ser las mujeres como líderes sean tan complicados y muchos hombres que nunca han tenido que lidiar con mujeres líderes están muy confundidos”, dijo. Los malos cineastas, hombres y mujeres, apuntó, intentan de todas las maneras hacer lo que quieren, incluyendo gritar.

“Lo único que no podían hacer era tener una relación normal de dar y recibir, de la forma que la tendrías con cualquier familiar al que quieres, a quien le preguntas su opinión y escuchas o le das retroalimentación”, dijo.

“Creo que a veces le tienes que enseñar a la gente cómo ser líderes, les tienes que enseñar cómo se ve cuando una mujer dirige, que hay franqueza, que no se va a gritar. Creo que sería genial para todos nosotros tener una buena terapia de grupo para poder hablar de cómo queremos ser tratados en nuestros lugares de trabajo y cómo trabajamos mejor”, finalizó.

