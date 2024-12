El actor mexicano, Diego Luna, fue nominado ayer al Globo de Oro a Mejor actor de reparto en televisión por “La Máquina”, la serie que revela el oscuro mundo detrás del boxeo mexicano.

Otro nominado en la misma categoría es el actor español Javier Bardem, por “Monsters”; Bardem y Luna se enfrentarán por ese galardón con: Harrison Ford, por “Shrinking”; Tadanobu Asano, por “Shogun”; Jack Lowden, por “Slow Horses” y Ebon Moss-Bachrach, por “The Bear”.

Los Globos se celebrarán el domingo 5 de enero, en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California); se transmitirán a través de CBS y tendrán a la humorista Nikki Glaser como presentadora.

Esta es la sexta nominación a un Globo de Oro y la primera a la que aspira Bardem por su interpretación en una serie limitada en la que interpreta a “José Menéndez”, un empresario cubano y padre de familia que tuvo una carrera meteórica en la industria de entretenimiento hasta que fue asesinado por sus hijos en 1989.

En 2008 el actor español se alzó con uno de estos galardones en por la cinta “No es país para viejos”, de Joel y Ethan Coen, conocidos como los hermanos Coen.

Luna, por su parte, fue nominado a los Globos de Oro por primera vez en 2023 gracias a su interpretación en la serie “Andor”, del universo de “Star Wars”, en donde da vida al capitán “Cassian Andor”.

En esta ocasión, Luna es uno de los finalistas de estos premios por su papel como “Andy Luján”, el mánager del luchador “Esteban ‘La Máquina’ Osuna” que intenta recuperar la carrera de su amigo, quien está atravesando por uno de los momentos más bajos de su carrera.

“La Máquina” corrió a cargo de la casa productora de Gael García Bernal y Luna, La Corriente del Golfo, y Hulu, convirtiéndose en la primera serie en español realizada por esta plataforma.

Sobre su nominación, el actor publicó en sus redes sociales: “Thank you @goldenglobes for this nomination… ¡Felicidades a todo el equipo de ‘La Máquina!’”.

Agencias

“The Bear”, líder en la pantalla chica

La historia del chef “Carmen Berzatto” “The Bear” lideró ayer las nominaciones de televisión de la próxima edición de los Globos de Oro, al acumular cinco de ellas entre las que destacan Mejor serie de comedia o musical.

La comedia competirá por ese título junto a otras producciones como: “Hacks”, que el pasado septiembre le arrebató el premio Emmy en este apartado, así como “Abbott Elementary”, “The Gentlemen”, “Nobody Wants This” y “Only Murders in the Building”.

Asimismo, su reparto conformado por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach y la actriz de origen puertorriqueño Liza Cólon-Zayas recibieron nominaciones en las categorías de actuación en serie de comedia o musical.

Las siguientes producciones más nominadas en la lista son: “Only Murders in the Building” y “Shogun”. El drama japonés ambientado en el siglo XVII se hizo de 18 premios Emmy coronándose como la serie de una temporada con más galardones de la historia de estos premios por lo que no sorprende que su éxito se expandiera a los Globos de Oro.

La serie se enfrentará con el esperado regreso del suspense surcoreano “Squid Game” (“El juego del calamar”), una de las producciones más populares que tan sólo obtuvo una nominación, además de títulos como “The Day of the Jackal”, “The Diplomat”, “Slow Horses” y “Mr. & Mrs. Smith”.

La miniserie “Baby Reindeer”, ganadora de seis Emmys, competirá con duros contendientes como “Ripley”, “The Penguin” o “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, basada en la historia real de los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, en la categoría de Mejor miniserie de televisión.

“Disclaimer”, creada por el director mexicano Alfonso Cuarón, alcanzó tres menciones y también figura entre las nominadas en esta categoría.

Por su parte, las actrices latinas Sofía Vergara por “Griselda” y la puertorriqueña Liza Colón-Zayas por “The Bear”, brillaron en los apartados de interpretación en televisión.

La actriz colombiana competirá por el galardón junto a personalidades de la talla de Jodie Foster, nominada por “True Detective: Night Country”; Kate Winslet (“The Regime”); Cristin Milioti (“The Penguin”); Naomi Watts (“Feud: Capote vs. The Swans” y Cate Blanchet “Disclaimer”.

El actor Jeremy Allen White da vida al chef “Carmen Berzatto” en la serie de “The Bear”. ESPECIAL

“Emilia Pérez”, a la cabeza con 10 menciones

El musical de suspenso “Emilia Pérez” lidera con 10 nominaciones las candidaturas a los Globos de Oro, seguida por “The Brutalist”, con siete; mientras que el drama eclesiástico “Conclave” completa el top 3 de menciones en las categorías de cine en la considerada antesala de los Oscar.

“Emilia Pérez” recibió la nominación a mejor película, una categoría en la que competirá junto al musical de animación “Wicked”, “The Substance”, “Challengers”, “A Real Pain” y “Anora”. También obtuvo el reconocimiento a Mejor película de habla no inglesa.

Gracias a la película que sigue la vida de una narcotraficante en fuga la española Karla Sofía Gascón recibió su primera nominación al Globo de Oro a Mejor actriz y sus compañeras de reparto, Zoe Saldaña y Selena Gómez competirán por el galardón a Mejor actriz de reparto, una categoría por la que también lucharán la italiana Isabella Rossellini (“Conclave”) y Felicity Jones (“The Brutalist”).

El director de la cinta, el francés Jacques Audiard, también se encuentra entre los nominados a Mejor director de película junto a “Conclave” (Edward Berger), “The Brutalist” (Brady Corbet), “The Substance” (Coralie Fargeat), “Anora” (Sean Baker) y “All We Imagine as Light” (Payal Kapadia).

Las tres películas líderes en nominaciones comparten terna además en la categoría a Mejor guion y a Mejor banda sonora original.

“Mi Camino” y “El Mal”, dos de las canciones que aparecen en la película protagonizada por Gascón, también figuran entre las nominaciones a Mejor canción original.

Por su parte, “Conclave” y “The Brutalist” lucharán por el Globo de Oro a Mejor película de drama junto a “A Complete Unknown”, “Dune: Part 2”, “Nickel Boys”, y “September 5”, informó la organización de los premios de cine y televisión.

Los protagonistas de sendas películas, Ralph Finnes (“Conclave”) y Adrien Broody (“The Brutalist”) también se encuentran entre los nominados a Mejor actor principal en un proyecto de drama junto a Colman Domingo, Daniel Craig, Sebastian Stan y Timothée Chalamet.

CT