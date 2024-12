La taquilla de este 2024 en México pasará a la historia como aquella en la que las cifras están demostrando una cada vez mayor dependencia de títulos grandes, que los jóvenes han dejado de ir a salas, y la necesidad de implementar nuevos esquemas para atraer a un público que cambió sus patrones de consumo tras la pandemia.

Cifras extraídas de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) muestran que, hasta el pasado 1 de diciembre, se habían vendido 200 millones de boletos, 18 millones menos que el año pasado, cifra a la que es muy posible no llegar en lo que resta del año, poniendo esperanzas en títulos como “Kraven”, del universo “Spider-Man”, la cual llega a la taquilla en México el 11 de diciembre.

La cifra de espectadores de 2024 es similar a la obtenida en 2011, cuando se contabilizaron 205 millones de boletos.

Otro dato: El top ten liderado por “Intensa-Mente 2” concentró cerca de cinco de cada 10 boletos vendidos, contra los tres de cada 10 que se registraban, en promedio, previo a la llegada del COVID-19.

Avelino Rodríguez, presidente de la Cámara, precisa que más allá de esos números globales, el análisis de taquilla debe contemplar una baja de espectadores menores de 25 años, quienes han optado por otras opciones o acudir solamente a lanzamientos de películas que generan conversación.

“Estamos viendo que los grandes éxitos de Hollywood son más determinantes, estamos muy cerca de tener esa dependencia de películas muy grandes y cuando éstas no dan entre el público, se ven los efectos negativos”, dice.

“Si nos dejamos de medir contra los datos previos a la pandemia y el año anterior, vemos años inestables y que hay muchos factores. No es ver la generalidad de la caída, sino empezar a entender cuál es ese 10% que está dejando de ir al cine, quiénes son esas casi dos decenas de millones que dejaron de ir: una es que fueron muchos jóvenes menores de 25 que dejaron de ir”, añade el también productor.

Recuerda que esa población pertenece a la generación “centennial” (nacidos después del año 2000), la cual la industria aún no ha terminado de conocer.

“También es que hay streaming, Tik tok, conciertos, falta de dinero, pueden ser esas todas las causas”, comenta Rodríguez.

Pero las cifras del año no son necesariamente de alarma, señala.

Durante el primer cuatrimestre se registraba una baja de 30% y eso le preocupaba, pero los exhibidores de películas explicaron que habría una recuperación.

“Ahora, con 10%, sí es una caída importante, pero tiene una explicación, un 30% no”.

Esa explicación también tiene que ver con filmes que no cumplieron con el desempeño que se esperaba, como “Guasón 2” (lugar 21, con 2.1 millones de espectadores contra los 15 millones de la primera entrega) y “Wicked” no abrió bien (1.7 millones de boletos, en 10 días)”.

Hasta noviembre se contabilizaron 641 estrenos fílmicos (18 más que los totales de 2023, es decir, tres por semana en los primeros 11 meses), estando divididos en 217 procedentes de Estados Unidos, 136 mexicanos y 288 del resto del mundo.

Del total de lanzamientos hasta el 1 de diciembre, sólo 42, incluyendo dos mexicanos (“El candidato honesto” y “El roomie”), rebasaron el millón de espectadores, mientras que 102 superaron los 100 mil boletos.

El Universal

Triunfo en taquilla

“Intensa-Mente 2”, con 25.6 millones de asistentes, se erigió como la cinta más vista de todos los tiempos, seguida de lejos por “Mi villano favorito 4”, con 11 millones, y “Deadpool & Wolverine”, que acabaron juntos, con 10.8 millones de entradas.

El top ten está conformada prácticamente por franquicias o personajes ya conocidos en el imaginario colectivo como “Beetlejuice Bettlejuice”, encaramado en el octavo escalafón con 5.6 millones de asistentes, y el invitado de honor “Robot salvaje”, ocupa el sexto lugar.

Rodríguez advierte que ahora las películas duran menos en pantalla, independientemente de su nacionalidad. “Ya no hay títulos de largo tiempo, en la primera semana se determina si queda o no. Luego hay sorpresas como ‘La sustancia’ (lugar 18, casi dos meses en cartelera, con 2.6 millones de asistentes) que quedan, pero no hay tiempo, es dar oferta por la demanda”.

“Intensa-Mente 2” logró llevar a las salas de cine a 25.6 millones de asistentes. ESPECIAL

CT