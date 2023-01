Una nueva historia se está forjado en el Centro Internacional de Animación Taller del Chucho, en donde la artista plástica Cecilia Andalón da los primeros pasos de los que será su cortometraje debut “Dolores”, proyecto en animación en stop motion que contempla terminar a lo largo de 2023, tras poner en marcha su etapa de preproducción desde hace un año y comenzar con la producción el pasado mes de octubre.

En entrevista con EL INFORMADOR, Cecilia Andalón, quien también formó parte de la producción de la película animada “Pinocho”, de Guillermo del Toro, explica los desafíos que ha implicado el desarrollo de “Dolores”, historia que se mantiene a la búsqueda de financiamiento para llevar a la pantalla la historia de “Dolores”, una niña extrovertida y “un poco salvaje” que tras irrumpir en un maizal prohibido y descubrir nuevos amigos a la par que surgen situaciones extrañas, se conecta con la historia e identidad jalisciense mediante las tumbas de tiro que caracterizaron a los primeros pobladores del Occidente de México.

“En estas tumbas o recintos funerarios de la época prehispánica ‘Dolores’ cae y encuentra a dos calaveritas de hojas de maíz que quieren jugar con ella junto con un armadillo de barro que intenta sacarla de ese lugar a toda costa”, indica Cecilia al referir cómo las tumbas de tiro descubiertas en Jalisco la marcaron desde su infancia y que, años después, tendrían presencia en su desarrollo artístico.

“Las tumbas de tiro fue una de las primeras maquetas que hice siendo niña, fue algo muy impactante para mí, me motivó mucho, siempre me han impactado, además hay elementos que me gustan mucho visualmente. También quería mostrar también esta infancia mexicana, a lo femenino, no como muchas veces se muestra, sino a personaje como ‘Dolores’ que es muy extrovertida, hasta salvaje, a partir de ahí se fue formando esta historia, quería mostrar algo local, algo de esta región de la cultura prehispánica”.

Van por más recursos

Cecilia detalla que “Dolores”, proyecto que finalizará su producción en abril de 2023, ha recibido apoyo para su financiamiento inicial por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) mediante la convocatoria de “Apoyo a la preproducción y producción de cortometrajes y largometrajes de animación” del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) 2022, además de lograr el respaldo del Taller del Chucho, que tras participar en la unidad tapatía de “Pinocho”, no dudó en acercarse para lograr que este recinto se sumara en la coproducción del que será su primer cortometraje en su novel carrera como cineasta.

“En la pandemia se empezó a forjar la historia, la trabajé, y terminado mi participación en ‘Pinocho’ comencé a laborar más de lleno en mi historia, ver cómo se podía realizar, conseguir los financiamientos y armar mi equipo. Se hizo la carpeta de arte, trabajando con amigos y colegas, y presenté el proyecto al Taller del Chucho para ver si podíamos colaborar en coproducción y finalmente se logró”.

Con estos apoyos iniciales, Cecilia Andalón puntualiza que para que “Dolores” logre su cometido y se finalice en el tiempo y forma previstos, no descarta que en el futuro puedan apelar a las donaciones del público mediante plataformas de recaudación como Kickstarter, por ejemplo, sin embargo, detalla que de momento seguirán en la búsqueda de más convocatorias cinematográficas y del interés de la iniciativa privada para ayudar al cortometraje, como ya lo ha hecho Carlos Martínez Barba.

“Yo también le he metido dinero al corto, pero seguimos buscando a través de otras convocatorias, ya que con el sector privado puede ser un poco complicado conseguir financiamiento, sin embargo, seguimos buscando con becas, convocatorias”.

Abogando a la paciencia que Cecilia ha mostrado para que “Dolores” se concrete, la animadora resalta a que a través de su cuenta artística en Facebook (cecilia.andalon), en donde comparte sus proyectos, así como en la cuenta de “Dolores.shortfilm”, en Instagram, el público podrá conocer las etapas y novedades del cortometraje que desde el inicio se concibió para realizarse en stop motion, técnica colmada de retos, pero como una belleza única en su tipo.

“Uno de los principales motivos para hacerlo en stop motion es que es una técnica que envejece muy bien, porque puedes ver una animación de hace muchos años y que se sigue viendo bien, eso me llamó la atención”.

“Dolores”. Un personaje creado en animación en stop motion. ESPECIAL

Ilusionada por el Oscar

Tras el debut de “Pinocho”, de Guillermo de Toro, en las pantallas comerciales y coronarse a nivel mundial como el filme más visto de Netflix, Cecilia Andalón se muestra entusiasmada ante las grandes posibilidades de que esta animación triunfe en la próxima premiación del Oscar, reconocimiento que por mucho llevaría el sello tapatío ante el equipo de trabajo que desde el Taller del Chucho se hizo con animadores, cineastas y artistas jaliscienses y mexicanos que realizaron diversas maquetas y personajes (puppets y props) para filmar escenas clave de la historia desde Guadalajara a petición de Guillermo del Toro.

“Fue ver culminado el trabajo de tantas personas que han estado picando piedra en Guadalajara y otros estados para que la animación stop motion crezca. Ha sido muy bonito trabajar con tantos colegas y creadores tan talentosos, poder observar de cerca cómo trabajan otras producciones extranjeras, eso fue interesante. Esto hará crecer la animación en Guadalajara, eso es alentador. (El Oscar) estaría padrísimo, ojalá suceda, porque es una gran producción que también lleva el corazón de muchas personas”, finaliza.