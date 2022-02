Cimafunk y Fonseca se “hablan bajito”

Nadie podrá negar que la música le corre por las venas a Erik Alejandro Rodríguez, que ha decidido alcanzar la fama con el nombre artístico de Cimafunk. Y es que el cubano es un músico autodidacta con alma bohemia, como lo demuestra en su placa más reciente, titulada “El Alimento”, además de sonar en la radio al lado de Fonseca con el sencillo “Háblame bajito”.

Fiel creyente de la energía positiva, Cimafunk comenzó su andar haciendo coros en iglesias cristianas, donde se dio cuenta que le gustaba estar frente a la gente y cantar. Ese primer y divino paso lo impulsó explorar durante la preparatoria -“hasta reggaetón canté en esos años”, recurda divertido-, antes de encontrar en el funk, jazz y ritmos afrocaribeños su propio camino. Claro, esta es la versión resumida de una carrera donde el esfuerzo y el sacrificio ha sido constante.

Hoy ese esfuerzo se ve coronado con el lanzamiento de su disco y el éxito del sencillo al lado de Fonseca. Cimafunk explica que el secreto detrás de “El alimento”, su material sonoro más reciente, es “la buena energía y el amor con el que haces un proyecto así, porque todo lo hicimos on-line durante la COVID-19”.

Grabar una placa sonora en plena pandemia fue todo un desafío, recuerda, pues implicó “triangular material de Cuba a Los Ángeles y de regreso, avanzar poco a poco y a distancia. Pero fue un proceso increíble, las canciones me encantan, cada una de las canciones tiene su historia y su movida”. En “El Alimento” el cubano presume de colaboraciones con Cee Lo Green, Stylo G y Chucho Valdéz.

“Uno siempre sueña con las cosas, lograr el disco es una meta de años”, agrega y se muestra feliz con la respuesta del público, tanto sus fieles como quienes lo van descubriendo. “Ha obtenido muy buenas reseñas, me da mucho gusto que la gente descargue no una canción, sino el disco entero, como hace tantos años no pasaba, me tiene súper contento”.

El lujo de Fonseca y México

“Háblame bajito” por su parte es una colaboración que Cimafunk hace para el disco que prepara Fonseca y espera lanzar a más tardar en mayo. El colombiano quedó poco menos que impresionado con el talento del cantautor cubano. “Fue una idea de un amigo en común. Siempre me ha gustado Fonseca, sus canciones me han impresionado desde hace mucho tiempo, su peso, sus melodías, el color de su voz. El día que grabamos fue el día que nos conocimos y bastó ese primer encuentro. A la media hora ya estábamos hablando, haciendo chistes y grabamos la canción completa. Fue una cosa muy espontánea”.

El resultado es una canción con ADN tan cubano como colombiano que derrocha optimismo y buena vibra, algo esencial en los tiempos de conflicto que vivimos. Entre ambos se desarrolló un lazo artístico y personal que es fácil percibir a lo largo de la melodía.

Ese “clic” instantáneo es algo que siempre busca Cimafunk, y así como lo encontró con Fonseca, lo ha encontrado con países, ¿un ejemplo? México. Y es que fue en Xochimilco donde filmó el video de su canción “Te quema la bemba”.

“México es uno de los países más musicales del continente, lo que tiene es la cultura, donde quiera que veas la música regional mexicana siempre está presente, la gente se vuelve loca con ella”, apunta divertido el cubano, quien agrega que tras encontrar un pretexto para venir a trabajar a nuestro país (en este caso el video de “Te quema la bemba”), quedó fascinado con lo que encontró. “Me enamoré de la Ciudad de México, de la gente, de cómo les gusta la gente. Se me ocurrió ir a las trajineras, a los tacos. Fue un día de disfrutar una ciudad con la que siempre soñé”.

