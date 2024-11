La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, celebrada en la majestuosa Hacienda San Miguel de las Palmas, sigue siendo un tema de conversación en redes sociales. No obstante, ahora han comenzado a circular rumores que sugieren que el matrimonio podría haber tenido algunas irregularidades legales. Estos rumores han sido impulsados por el youtuber Mauricio Riveroll, conocido como Maurg1, quien generó especulaciones sobre la validez del enlace entre los dos artistas de música regional mexicana.

Maurg1, quien ha sido muy activo en compartir contenido sobre celebridades, reveló en un video que intentó obtener el acta de matrimonio de la pareja, pero no tuvo éxito. Según explicó, todo comenzó cuando una de sus seguidoras, quien afirmó trabajar en el Registro Civil de Morelos, le comentó que dicho documento no estaba disponible. La mujer, que se identificó como empleada de la institución, también expresó su sorpresa por la falta del acta de matrimonio de Nodal, señalando que, mientras las actas 153 y 155 estaban accesibles, la 154, correspondiente al cantante, parecía "desaparecida" del sistema.

Un acta de matrimonio “Desaparecida”

Según el mensaje filtrado por la seguidora de Maurg1, la situación es muy peculiar. En sus palabras:

“Ellos se presentaron a la oficina obviamente... lo raro es que su acta (que es un documento público y puede consultar cualquier ciudadano) no se encuentra disponible en el sistema nacional de actas de nacimiento, es el acta 154 de matrimonio correspondiente al año 2024, de hecho no necesitarías mayor información para que te puedan consultar el acta, pero mágicamente esa acta no está en sistema.”

Este fragmento, que fue filtrado al youtuber, ha alimentado las especulaciones sobre la posible irregularidad del matrimonio. A pesar de que la información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, algunos internautas lo han interpretado como una posible señal de que el enlace entre Nodal y Aguilar podría haber sido gestionado de manera poco transparente, lo que ha dado lugar a teorías que apuntan a intereses monetarios o mediáticos detrás de la ceremonia.

Es importante aclarar que esta información no debe considerarse como un hecho confirmado , dado que proviene de una fuente no oficial y sigue siendo objeto de especulación.

La situación del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue siendo tema de especulación. Mientras algunos afirman que podría haber irregularidades en el registro oficial del matrimonio, otros creen que se trata solo de rumores infundados.

