Todas las parejas de Cristian Nodal: de Belinda a Ángela Aguilar

El amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha traspasado los rumores entre los cantantes de regional mexicano, ahora la nueva pareja ha confirmado su noviazgo a través de una entrevista que realizó la hija de Pepe Aguilar a la revista “Hola!”, donde contó los detalles del momento en que decidió andar con el cantante.

Luego de que se diera a conocer él truene entre Cazzu y Nodal, muchos medios y fanáticos se preguntaban si las razones del distanciamiento entre los recién padres pudiera deberse a una tercera en discordia, no obstante, aunque esta información no ha sido revelada por ninguno de ellos, lo único que se sabe es que la historia entre Christian y Ángela no es nueva, pues en el pasado ya habían iniciado algo juntos, sin embargo, por cosas del destino, tuvieron que dejarse.

Este sería el primer noviazgo mediático de la menor de los Aguilar; mientras que Nodal ya tiene un historial importante de amores y aquí te dejamos algunos.

Estíbaliz Badiola .

Se conocieron cuando eran aún muy jóvenes, Nodal apenas iniciaba su carrera y ella ya figuraba en las redes sociales. Iniciaron su relación en 2017, pero esta solo duró algunos meses. Según la influencer, el que ambos estuvieran despegando fue un factor muy importante en la ruptura.

María Fernanda Guzmán

Aunque, tras él truene con Badiola se le vio saliendo con varias jovencitas, no fue sino hasta 2019 cuando se volvió a dar una oportunidad en el amor, ahora con modelo e hija del futbolista Daniel ‘Travieso’ Guzmán. La relación parecía ser muy estable y es que ella lo acompañaba a todos lados y solían compartir su amor en las redes sociales. Sin embargo, para 2020 pusieron punto final a su amor, se dice que por la llegada de Belinda.

Belinda .

Se conocieron durante una entrega de premios y la belleza de la española cautivó al mexicano. Meses más tarde coincidieron en un programa de televisión y el flechazo fue inevitable, para agosto de ese año, Beli dio a conocer que estaban juntos y en mayo del 2021 se comprometieron en matrimonio.

Todo parecía ser color de rosa entre la pareja; sin embargo, para febrero del 2022 anunciaron su rompimiento, en medio de una fuerte polémica.

Cazzu

Meses después de haber terminado con Beli, el cantante fue sorprendido de la mano de una cantante argentina, y de inmediato se habló de un posible romance.

Pero fue hasta junio del 2022 cuando Cazzu y Nodal confirmaron su noviazgo. Ambos se volvieron inseparables y no era raro verlos acompañándose en sus respectivos compromisos laborales. Para abril del 2023, la trapera reveló que esperaba a su primer hijo junto al mexicano; y se mudaron juntos para iniciar una familia.

En septiembre dieron la bienvenida a la pequeña Inti, pero en mayo de este 2024, y de manera sorpresiva, anunciaron su rompimiento.

Ángela Aguilar.

Esta tarde, la hija de Pepe Aguilar reveló que mantiene una relación amorosa con el intérprete de "Botella tras botella" y que se encuentran más enamorados que nunca. Asimismo, reveló que esta historia de amor no es nueva, pues por allá del 2020 tuvieron una breve relación.

