El cantante Christian Nodal y el rapero Gera Mx vivieron una situación tensa en el escenario, cuando el intérprete de "Ya no somos ni seremos" le quitó la mano a su colega que lo abrazaba en público. Este gesto causó molestia entre algunos usuarios de redes sociales que criticaron la actitud del ex de Belinda.

En plataformas como TikTok y Twitter se hizo viral un video en el que se ve a los famosos en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

Durante la presentación, Nodal cantaba "Botella tras botella", cuando Gera pasó por detrás de él y le puso una mano en el hombro abrazándolo. Aunque al principio el artista de regional mexicano siguió cantando, al poco tiempo quitó con aparente fuerza la mano del rapero.

Los internautas percibieron esto como una grosería y se le fueron encima a Nodal: "No m… yo conozco a Gera mucho antes que todos esos", "A nodal no lo quiere ni Belinda", "Nodal es un p…", "Hay no, pobre Gerar tan humilde que es", "Miren gente a Cristian Nodal se le subió, ya no es el muchacho humilde y agradable que era", "Nodal era grande cuando empezó su carrera. Necesita que alguien lo despierte de su nube", fueron algunos de los comentarios.

Pero también hubo quienes lo defendieron: "Hay personas que no les gusta el contacto físico", "Yo también lo hubiera hecho, sáquese qué", "A mí no me gusta ser abrazado por cualquiera, lo considero íntimo", "A los hombres tampoco los tienen que tocar sin su consentimiento", se lee.

Incluso se recordó la polémica entre Erik Rubín y el cantante de Kabah, Apio Quijano, pues tras la separación del ExTimbiriche con la presentadora Andrea Legarreta surgieron videos del 90 Pop Tour en los que los famosos se acarician y se "besan", como parte del Show.

"Ya nada más falto el beso como Erik Rubín, cada cosa que se ve", "Se la quitó, no vaya a ser que luego hagan un número como el de Erik y el Apio".

Hasta este miércoles, ninguno de los dos cantantes ha aclarado el suceso.



vll