Christian Nodal no hace más que granjear éxitos, pues no había pasado ni una semana desde que logró llenar uno de los espacios multitudinarios más importantes de Madrid cuando, a los seis días, fue capaz de concentrar a más de 60 mil personas en el Foro Sol, en el concierto que ofreció anoche y que denominó como "el más importante de su vida", pero tal parece que su carrera comenzará a dar un giro inesperado, pues aseguran que el cantante incursionará en el mundo de las telenovelas, sin importar que el dinero con que sea remunerado no se compare con las ganancias que está acostumbrado a recibir, pues su sueño es ¡convertirse en actor!

Todavía sin que el sonorense confirme ni desmienta nada, Maxine Woodside fue quien se encargó de dar a conocer este pormenor en una de las emisiones de esta semana de "Todo para la mujer", en la que contó que en Televisa ya comenzaron las grabaciones de una nueva telenovela, la cual estará a cargo de la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, para la que buscó a Nodal, en la espera de que el cantante de 24 años accediera a interpretar el tema principal del melodrama, que llevará por nombre "Mina de pasión", según lo dicho por la "Reina de la radio".

Pero la presentadora sorprendió al asegurar que el intérprete de "Botella tras botella" habría rechazado esta invitación, no por falta de interés, sino porque, en realidad, su deseo era convertirse en parte del elenco, por lo que le habría pedido a Ortiz de Pinedo que le permitiese tener un papel dentro de la telenovela, la cual ya comenzó sus grabaciones: "Todo empezó porque Pedro le pidió que le cantara el tema, entonces él dijo que no, que mejor quería actuar", aseguró Woodside.

Fue entonces cuando la conductora indicó que, debido a la gran fama que rodea al cantante, el productor no se la pensó dos veces y él junto con su equipo de guionistas se encargaron en escribir un personaje especialmente para Nodal, el cual fungirá como el antagónico de la historia protagonizada por Osvaldo de León; la otra villana de la telenovela será nada más y nada menos que Anette Michelle que, abandonó TV Azteca y la conducción de "MasterChef", desde hace unas temporadas en búsqueda de realizar su sueño de dedicarse de lleno a la actuación, anhelo que convertiría con Christian que, hasta ahora, se desconocía su deseo de dar una nuevo paso en su carrera artística.

JM