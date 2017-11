Christian Bale sorprende con su nueva imagen

El actor británico, Christian Bale, ha sorprendido a todo el público con su nueva apariencia, pues dejó los músculos y su figura bien cuidada por unos kilos de más.

Bale se sometió nuevamente a cambios físicos para interpretar a Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, en la película “Backseat”, dirigida por Adam McKay.

“No sé por qué he vuelto a hacer esto otra vez. Dije que no podría hacerlo de nuevo, pero el bastardo de Adam McKay escribió un guion tan bueno que no pude negarme”, dijo el actor durante una entrevista.

Según una publicación de El País, Bale trató de negarse a interpretar dicho papel, pero el director (McKay) logró convencerlo.

Christian es conocido por sus cambios radicales para realizar películas como “El Maquinista” y “Batman”.