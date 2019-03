Chris Evans revela a su “héroe” favorito

Es cierto, Chris Evans se ha vuelto uno de los actores más icónicos de su generación por interpretar al “Capitán América” en las películas de Marvel Cómics (y no tanto por su versión de la “Antorcha Humana” en “Los Cuatro Fantásticos”), pero lo que sorprendió a sus seguidores es que el paladín favorito del actor no es ninguno que haya interpretado antes.

La página de internet de “The Hollywood Reporter” entrevistó a Evans para hablar sobre su papel como “Steve Rogers”, así como para darle a sus fans la oportunidad de formularle algunas preguntas al actor, y una de ellas sorprendió a todos: ¿Cuál era su héroe favorito cuando era niño?

A esa cuestión, Chris respondió: “Diría que ‘Batman’ me gustaba mucho. Quiero decir, quizás no debería mencionarlo porque él está en DC Comics (risas), pero me gustaba mucho la caracterización que hizo Michael Keaton en las películas. Fueron muy grandes, así que ‘Batman’”.

Aunque podría sonar extraño que un actor que encarna a un héroe de Marvel sienta cariño por uno de la competencia, lo cierto es que a principios de los años noventa eran las películas de “Batman” las únicas que lograban éxito en la pantalla grande.

Una experiencia para recordar

Cuando fue cuestionado sobre cómo fue su último día en el set de “Avengers”, el actor reconoció que la palabra que mejor se ajusta a la experiencia es “emocional”. “Todo se puso muy emocional en el último día de filmación. Sorprendentemente sentimental”.

También le preguntaron sobre si se quedó con algo del “Capitán América”: “Sí, me dieron el escudo. Y la máscara. No pedí todo el traje… (Chris) Hemsworth obtuvo todo el traje (de ‘Thor’), así que ahora que lo pienso ¡también quiero el mío! (risas)”.

Evans recordó su paso por las películas de Marvel, y reconoció que el mejor momento fue cuando “Capitán América” y “Bucky” hacían equipo contra “Iron Man” en “Civil War”.

También confesó que de niño jamás pegó pósters de héroes en su habitación, algo irónico, tomando en cuenta que ahora miles de niños tienen afiches del “Capitán América” en sus cuartos.

Elenco de lujo

Dirigida por Anthony y Joe Russo, “Avengers: Endgame” es protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau y Bradley Cooper. El estreno de la cinta está proyectado para llevarse a cabo este próximo 26 de abril, y llegará a la pantalla con un corte cercano a las 3 horas, de acuerdo a datos de algunos cines de los Estados Unidos.