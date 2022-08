Chesca lanza "Piensas en mí" en colaboración con Alejo

La estrella de la música puertorriqueña, Chesca, llega con lo mejor del reggaetón pop con su nuevo sencillo “Piensas en mí.” Con esta nueva canción, Chesca explora un lado más romántico pero divertido de su música, colaborando con el joven y talentoso artista, Alejo. Esta canción combina perfectamente una pista suave y sexy y los mejores sonidos del reggaetón pop de dos artistas en ascenso, los cuales representan nuevos sonidos en el género reggaetón de Puerto Rico.

Chesca ha elevado su carrera aportando autenticidad, trabajo perseverante y variaciones de sonido en un estilo característico con toda la música que produce. Sus colaboraciones con artistas igualmente talentosos la han posicionado en un panorama competitivo en la música latina, y esta colaboración con Alejo no es la excepción. Chesca a una temprana edad, comenzó a cantar con la banda de su padre. Luego de un casi mortal accidente de navegación continuó actuando durante su recuperación convirtiéndose en una sensación y en una de las figuras más inspiradoras femeninas de la música latina.

En los últimos años, se ha presentado en varios escenarios importantes como “Live with Kelly and Ryan”, “Jimmy Kimmel”, “Premio Lo Nuestro”, “Urban Divas Live” y “Joe Biden MLK Special”, y también ha colaborado con una increíble lista de artistas de renombre, incluidos Pitbull, Frankie Valli, Arcangel, BLESSD, Nio García y Nesi. Su canción, “Tuturu”, ya ha alcanzado más de 3.5 millones de visitas en Youtube.Y para no quedarse atrás, el joven artista puertorriqueño Alejo se ha posicionado como el futuro del género urbano gracias a “Pantysito” junto a Feid y Robi, canción que desde antes de su lanzamiento ya era un éxito viral en TikTok y el cual rompió records luego de su lanzamiento oficial.

“Pantysito” sobrepasó el millón de streams en plataformas el primer día de su lanzamiento y hoy ha sobrepasado 130 millones de streams. Debutó en el puesto siete a nivel global y se posicionó en el Top 50 de Spotify en más de 20 países. A su vez, logró posicionarse en el Top 25 de Apple Music en 20 países.En YouTube el videoclip ha logrado sobrepasar 47 millones de visualizaciones, posicionándose en el número uno en tendencias en Puerto Rico y Colombia, cinco a nivel global y se ubicó en el Top 10 de tendencias en 12 países.

El pasado mes de junio Alejo lanzó su segundo EP “Full Discoteka” del cual se desprende el primer sencillo “Se enamoró de un reggaetonero”. Recientemente recibió su primera nominación en Premios Juventud en la categoría de “Nueva Generación Masculina” e hizo su debut en los premios cantando “Pantysito” junto a Feid y Robi.

FS