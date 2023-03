Los años 90 y 2000 de Chayanne fueron los que muchos de sus fans consideran como los de oro. El cantante que hoy transita sus 54 años, en ese entonces vivía la mejor etapa de su carrera, con mucha popularidad, giras, premios y hits sonando en todas las radios de Latinoamérica e incluso de países europeos.

A través de las redes sociales, Chayanne siempre trata de mantenerse en contacto con su público. Mientras en Instagram acumula más de siete millones de fans, en Twitter son más de nueve millones de personas las que lo siguen. Fue en esta última red social, donde el actor llamó a sus seguidores a compartir recuerdos o momentos anecdóticos con él.

El puertorriqueño comenzó preguntando: "He visto que subieron muchos memes con esta almohada ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya". A lo que muchos usuarios de la red social del pajarito respondieron con imágenes. Pero la que más llamó la atención y se hizo viral, fue la fotografía que colgó una fan chilena.

NO TE PIERDAS: Un año más tarde, Chris Rock se pronuncia tras cachetada de Will Smith

En la imagen compartida por Jocelyn, se puede ver a la mujer totalmente feliz, posando abrazada a su ídolo. Allí se ve a Chayanne con su eterna figura escultural y su abdomen de acero, producto del estilo de vida saludable que lleva, con rutinas de ejercicios intensas.

TWITTER / @jcorada

"Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con Chayanne en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales…", fue el epígrafe que escribió la tuitera chilena, que presumió su imagen con el ídolo latinoamericano y se hizo viral por tal material inédito del cantante en traje de baño.

vll