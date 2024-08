Chapell Roan pone límites a sus fans

No hay duda alguna en que la artista del momento es Chapell Roan. La cantante estadounidense tuvo un repunte repentino de su álbum del año pasado The Rise and Fall of a Midwest Princess. En Google esta creación musical cuenta con un 99% de aceptación. Sin embargo, su camino al estrellato apenas comienza.

La cantante ha insistido un par de veces que su acto musical está separado de su persona y que se trata de un performance. Esto es relevante debido a que Roan ha publicado un par de TikToks en los que denuncia las prácticas violentas y "normalizadas" acerca del trato entre artistas y fans.

La artista explicó que se siente acosada cuando es seguida en la calle por extraños que buscan una foto o un abrazo de su ídolo. "No me importa si el abuso y el acoso es algo que las personas hacen normalmente a los famosos. No me importa si ese tipo de comportamiento es parte de la carrera que elegí. No está bien."

"Es raro cómo las personas creen que te conocen solo porque te han visto en línea y escuchan la música que creas" continuó firme y molesta, demostrando su punto. El trato que en una persona "normal" se denunciaría fácilmente, los famosos lo deben de soportar por convención social.

"Tengo el derecho de rechazar comportamientos extraños." En el post aclaro que no se trata de una persona en específico o de una experiencia marcada, más bien trata de denunciar algo que la sociedad ha normalizado dentro de la relación entre artistas y fanáticos.

@chappellroan Do not assume this is directed at someone or a specific encounter. This is just my side of the story and my feelings.

La denuncia podría ser un parteaguas sobre cómo percibimos nuestra relación con los famosos. En Billboard ha aparecido solo por detrás de Taylor Swift y ya ha obtenido reconocimiento de otras artistas mundiales como Lady Gaga o Adele.

