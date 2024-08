“Your favorite artis artist”, o “la artista favorita de tu artista favorito”, como aparece al googlear su nombre, Kayleigh Rose Amstutz, quien es mejor conocida por su nombre artístico, Chappell Roan, es una cantante, compositora y Drag Queen estadounidense de 26 años , que además está conquistando la escena musical a nivel internacional, gracias a su energizante música pop y estética campy.

Su impacto musical ha incrementado considerablemente en los últimos meses, ya que se ha vuelto muy popular entre la generación Z y la comunidad LGBT+, gracias a su incomparable voz, estética única, y una propuesta musical bastante interesante, tanto en su sonido como en sus letras.

Le ha costado llegar hasta donde está, pues en 2020 perdió su contrato con la disquera que la había firmado, debido a la pandemia. Sin embargo, poco a poco se fue levantando, después de casi tirar la toalla; en 2022 Roan lanzó “Naked in Manhattan”. Esta canción fue su primer lanzamiento luego de dos años, y su primera como artista independiente. Fue descrita como un “tema queer girl con letras tiernas, nostálgicas y coquetas pero inciertas".

Su sonido Synth pop, dark pop y queer art, llama mucho la atención, y la cantante dice haberse inspirado en artistas pop como Katy Perry, Niki Minaj y la mismísima Hannah Montana. Su estética única combina su estillo propio y el de su alter ego de Drag Queen, utilizando maquillaje, vestuario y peinados muy llamativos que la hacen incomparable.

Pero lo más destacable de esta nueva promesa musical, es la manera en la que escribe y canta sobre romances entre mujeres, de una forma tierna, divertida y natural, dando así visibilidad y representación a la comunidad lésbica y sáfica. Con canciones como “Casual”, que narra un romance casual entre un par de chicas, y con un video musical muy a su estilo, Chappell Roan se posiciona como una nueva exponente musical dentro de la comunidad LGBT+.

Actualmente, es una de las artistas más escuchadas internacionalmente, pues su último sencillo “Good luck, babe!” se encuentra en el #7 del Top Global de Spotify, así como “HOT TO GO!” se encuentra en la posición #41. Su primer y único álbum (hasta el momento), The Rise and Fall of a Midwest Princess, ya acumula un billón de escuchas en Spotify, y se espera que se posicione en el #1 en el Reino Unido próximamente.

Varias de sus canciones son virales en TikTok, especialmente “HOT TO GO!” y su pegajosa coreografía, que recuerda al icónico baile de “WMCA”, popular en la comunidad desde los años 80's hasta la actualidad.

En cuanto a su repentina popularidad, el fin de semana pasado se presentó en el festival Lollapalooza de Chicago, haciendo historia con más de 110 mil personas disfrutando de sus presentaciones, esto sin siquiera ser headline del festival. Se estipula que el público de la cantante es el más grande de Lollapalooza de todos los tiempos , en cualquier parte del mundo.

Según ha informado CNN, se suponía que Roan iba a tocar en un escenario más pequeño en el festival, pero el interés fue tan alto en las semanas previas al evento, que la trasladaron al escenario principal, intercambiando los horarios con Kesha.

Las imágenes de su actuación no tardaron en viralizarse: los videos que enfocan al público bailando su canción "HOT TO GO!" muestran una multitud masiva en el Grant Park de Chicago, y la propia cuenta del festival lo compartió bajo la descripción, “Es el mundo de Chappell y simplemente vivimos en él”.

No cabe duda de que este es sólo el comienzo de una larga y prometedora carrera para Chappell Roan, quien ha cautivado a miles de personas al rededor del mundo con su arte, su voz y su pasión.

