Celia Lora y Memo Avilán se despiden de "El Inframundo"

El espíritu de competencia y estrategia que genera el reality show "El Inframundo" ha sido muy bien aceptado por la audiencia y por los competidores de dicho proyecto, sin embargo, la aventura terminó para Celia Lora y Memo Avilán, quienes fueron eliminados el pasado lunes 3 de mayo al igual que Iny y Jerry, convirtiéndose en finalista Alex Rico.

"A mí me gusta mucho el ir a hacer amigos y conocer gente"

En entrevista, Celia y Memo hablan de lo que significó este proyecto para ellos, por ejemplo para la hija de Alex Lora se trató de pasarla bien y generar nuevas amistades, mientras que para Memo sí fue importante la competencia.

"Estuvo padre, mi objetivo siempre es conocer gente y quedé muy contenta, conocí a Memo y a Iny, quien se hizo muy amiga y con eso tuve, es una raya más al tigre. Ya hice cuentas y llevo más de 10 realitys, ahora sí que de todos los tipos y en todos lugares. A mí me gusta mucho el ir a hacer amigos y conocer gente, nunca me voy por la feria, y cuando veo que alguien sí, pues adelante, mi objetivo no es ese, el mío es hacer amigos", cuenta Celia, quien recuerda que su primer reality fue "La Isla" donde todos los participantes se convirtieron en sus amigos a excepción de "El Bofo" Bautista. Reitera Celia que para ella el carácter competitivo no es lo más importante, sino pasarla bien.

Por su parte, Memo se quedó con la espinita de convertirse en finalista, pues Alex Rico fue quien tras una buena estrategia llegó al siguiente nivel del programa. "A mí me gusta la competencia, me encanta, no me gusta perder en nada, hago muchos deportes y en esta ocasión no se cumplió el cometido, pero me la pasé bien".

Expresa que cuando se es espectador, al ver un programa como "El Inframundo" suele ser muy sencillo opinar sobre si alguna prueba es más sencilla que otra, pero hasta que se vive la experiencia, se comprende la complejidad de un proyecto como éste. "Ya que vi el show me di cuenta que no se nota lo cansado que es cuando haces cada prueba, son muy difíciles, porque además esto se hace en una mina (de sal) en Colombia".

Después de este show, Memo y Celia continúan en otros proyectos, él está en una serie para Amazon de la que no puede revelar nada por motivos de confidencialidad, y Celia es parte de proyectos televisivos enfocados en realitys donde da sus puntos de vista, por ejemplo, comenta sobre lo que ocurre en la nueva temporada de "Acapulco Shore".

