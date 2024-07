Cecilia Galliano respondió a Gomita sobre "el anillo robado"

Cecilia Galliano ha abordado la reciente controversia reavivada por Araceli Ordaz, conocida como Gomita, durante su participación en el reality show “La Casa de los Famosos México”. La polémica gira en torno al supuesto robo del anillo de compromiso de Galliano, un incidente que ocurrió hace casi diez años.

La controversia se remonta a cuando Galliano y Gomita trabajaban juntas en el programa “Sabadazo”. Poco después del compromiso matrimonial de Galliano con Mark Tacher, el anillo de compromiso de la presentadora argentina se perdió en el set del programa. Se alegó que el hermano de Gomita había recogido la joya.

Hasta el momento, el paradero del anillo no ha sido aclarado, y Gomita ha negado cualquier participación en el robo, tanto ella como su hermano. En respuesta a las recientes menciones de Gomita, Cecilia Galliano utilizó el programa "Hoy" para dirigirse a la influencer.

Galliano comentó: “Estoy viendo a Gomita en el 24/7 y aprovecho para decirle que se relaje, que disfrute. Es una oportunidad única estar en 'La Casa de los Famosos'. Eso ya pasó hace mucho tiempo, para mí está más que olvidado, sanado”.

Galliano también señaló que ha evitado discutir públicamente el incidente para no avivar más polémica. “Nunca he hablado del tema; siempre ha sido Gomita quien lo menciona, y está bien. Como dicen, éramos muy jóvenes en ese entonces, y puede que eso genere controversia. Yo no iba a ponerme a discutir sobre eso, y si le sirvió para algo, está bien, y si no, también está bien”, explicó.

Finalmente, Galliano, quien actualmente es conductora de las Post y Pre Galas del reality, aseguró que no tendría problema en reencontrarse con Gomita una vez que esta salga de la casa. “Aquí la vamos a recibir cuando salga, ojalá que sea la número diez la semana. Y nada, como cualquier otro participante que está allá adentro”, concluyó Galliano.

