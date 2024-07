J Balvin pasa un momento "penoso" por fans que NO lo reconocieron (VIDEO)

J Balvin, el famoso cantante colombiano, recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok que se volvió viral en muy poco tiempo. En el video, el artista se encuentra con dos mujeres que se acercan a él con preguntas sobre su identidad. A pesar de los esfuerzos de J Balvin para confirmar quién es, las mujeres continúan dudando de su autenticidad.

Fans dudan de la identidad de J Balvin en Indonesia

Durante el clip, J Balvin, conocido por su colaboración con Bad Bunny y otros artistas del género urbano, intenta mostrar su perfil de Instagram para comprobar su identidad. Sin embargo, esto no logra convencer a las seguidoras, lo que conduce a una conversación entretenida.

En el video, J Balvin expresa su frustración de manera humorística: “Si no me creen que soy J Balvin, ¿tengo que mostrarles mi cédula o pasaporte? ¿Por qué no me creen? De verdad, ¿cómo no voy a ser yo?”

Las mujeres, decididas a poner a prueba al artista, le piden que cante “Con altura”, su famosa colaboración con Rosalía lanzada en marzo de 2019, después de que se negara a interpretar alguna de sus canciones.

¿Quién es J Balvin?

J Balvin es un destacado cantante y compositor colombiano, conocido por su contribución al reguetón y la música urbana. Con numerosas colaboraciones internacionales y éxitos en las listas musicales, J Balvin ha ganado reconocimiento por sus ritmos pegajosos y letras contagiosas. Considerado uno de los artistas más importantes en la música urbana contemporánea, su trabajo sigue marcando tendencias en la escena musical mundial.

