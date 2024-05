Christian Nodal y Cazzu sorprendieron con el anuncio de su truene como pareja, los cantantes llevaban dos años juntos y tienen una hija de siete meses llamada Inti, el inicio de su relación fue tan tempestivo como su ruptura anunciada este jueves en redes sociales; hoy viernes, horas después de la noticia, el cantante de regional mexicano estuvo como invitado en un programa de Televisa.

Nodal y Cazzu informaron hace unas horas que tomarán caminos diferentes, pero que seguirán juntos para velar por su hija, nacida en septiembre de 2024 y quien tiene un gran parecido físico con su padre de 25 años.

La rapera argentina, de 30, compartió una tierna foto de Inti tras replicar el comunicado de su ex Nodal sobre su rompimiento: "Cuando Inti me agarra el celu y me doy cuenta revisándolo".

Nodal habla de Cazzu tras ruptura

"Christian Nodal se ve triste", eso es lo que varios cibernautas opinaron de la mirada del cantante durante su aparición en el programa "Hoy" encabezado por Andrea Legarreta, el intérprete de "Adiós amor" conversó con los conductores del matutino sobre su crecimiento como cantante y de su debut como papá.

Legarreta, quien presumió foto en sus redes junto al cantante, le presumió a su hija Mía Rubín la compañía de Nodal, quien le mandó un saludo y una felicitación por la forma de cantar uno de sus temas en el programa "Juego de voces".

Aunque Nodal no habló abiertamente de su ruptura con Julieta, mejor conocida como Cazzu, sí la halagó como mamá cuando respondió sobre las expectativas que tiene de su hija Inti.

"No tengo expectativas muy grandes, nomás quiero que sea una niña feliz, que crezca de la manera más preciosa, tiene una mamá increíble , un papá que, al menos yo siempre voy a estar presente para ella, siempre le voy a brindar todo mi amor, mi confianza".

Christian compartió el vínculo especial que tiene con su madre, quien lo tuvo cuando tenía 16 años, por lo que dijo, "crecieron como hermanos", por lo que hay una amistad muy bonita entre ellos.

Nodal enfatizó que la llegada de su hija Inti lo volvió más fuerte, y recordó el significado del nombre de su hija, que es "el Dios del Sol", el artista recordó entonces cuando en Bolivia le preguntó a Cazzu si quería ser su pareja.

 

"Keisha", "Cielo" o "Miel" eran las opciones que Nodal tenía en mente para nombres de su hija , y cuando Legarreta le dijo que esos nombres los podía usar cuando tenga más bebés, Christian sonrió y dijo que por el momento "así estamos bien".

Andrea Legarreta le dedicó un mensaje a Nodal que compartió en sus redes sociales, en el que le deseo lo mejor y le recuerda que a pesar de que a veces las aguas de la vida se ponen turbias, siempre se calman y todo pasa.

"25 años… Talentoso, conocido, reconocido y aplaudido por millones a nivel mundial… Al llegar, de verdad, lo que vi en sus ojitos fue la dulzura de un chamaquito… Sonriente, amable y educado… Que grata sorpresa querido Christian!! Te deseo todo lo bonito de la vida y que recuerdes que a veces las aguas de la vida se ponen turbias, pero SIEMPRE se calman y todo pasa… Lo importante es que recuerdes que lo único que importa es tu paz, tu felicidad y la de tus amores… El amor bonito de los tuyos… Dios te bendiga y disfruta mucho a tu preciosa Inti que es lo que verdaderamente importa!! Éxito siempre corazón! @nodal", se lee.

