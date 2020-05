Caztro, nueva promesa de la música latina

En 2015, con solo 17 años, Caztro se aventuró en la música con el sueño de que sus canciones conectaran con el público, a cinco años de ese comienzo, ahora el regiomontano de 21 años se consolida como una promesa de la música latina contemporánea.

El músico ha dejado el camino independiente para trabajar en conjunto con Sony Music y hace unos días lanzó su primer sencillo arropado por la disquera: “Si el mundo se acabara hoy”, una balada romántica con un sello muy peculiar que además se hilvana muy bien con la introspección que propicia el confinamiento a causa de la cuarentena por la que atraviesa el país.

“Esta canción habla acerca de qué pasaría si hoy fuera el último día, la escribí en conjunto con Alejandra Zéguer y Paolo Stefanoni; nos pusimos esa idea en la cabeza de que si todo se acabara, ese último día, con quién lo quisiéramos pasar, cuáles serían los detalles que nos importarían. Y bueno, este momento en el que salió la canción es perfecto para que todos entendamos el mensaje de este tema, porque ahora nuestras prioridades cambiaron, ahora nadie está pensando en el mejor carro o en el mejor viaje, todos pensamos en nuestra salud y en pasar tiempo de calidad con quienes estamos viviendo, con nuestra familia y nuestros amigos”.

Reflexiona Caztro que precisamente con esta crisis sanitaria muchos están viviendo a plenitud, como si el mundo se acabara hoy. “Esta canción es un mensaje de paz para todos, porque creo que al final y como se menciona en el tema, qué bueno que el mundo no se acaba hoy y que mañana podemos tener un día más, así que hay que vivir cada día como si fuera el último, porque te abre muchísimas nuevas maneras de ver la vida y de apreciarla”.

Sobre su trabajo con Sony que apenas comienza, dice sentirse muy contento, de momento todo lo han trabajado a distancia, precisamente por la contingencia.

“Empezamos con el pie derecho, este sencillo de la mano con la disquera nos ha dado muy buenos resultados, el video lleva menos de 15 días y ya está por llegar al millón de reproducciones en el canal de YouTube, en Spotify y en las demás plataformas ha tenido muy buen recibimiento. Además de colaborar con la familia Sony, ha sido toda una experiencia trabajar desde la distancia, todo desde el internet y, bueno, a pesar de eso nada nos ha detenido, el equipo en Monterrey y la disquera hemos estado creando todo el contenido posible”.

Caztro comparte que viene más música, estará lanzando sencillo por sencillo, también experimentando en sonidos. “Para mí es importante saber que lo que estoy cantando tiene un por qué, un motivo y un mensaje al final. La inspiración está en todos lados y desde que me descubrí como compositor empecé a apreciar los detalles; me volví un poco más sensible a ciertos temas y hasta las pequeñas cosas terminan dándote una canción. Este año sacaré mucha música, muy constante y habrá de todo, porque sin perder la esencia, hemos logrado que los temas tengan influencias de otros géneros, habrán mezclas muy interesantes de estilos y de artista”, finaliza.