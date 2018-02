¡Cásate sin volverte loca!

¿Cómo lograr la boda perfecta? ¿Qué debe tener prioridad en el presupuesto? ¿El banquete, el vestido de novia, la música o el lugar de recepción? Para el “wedding planner” Rodrigo Mora, nada de esto importa si desde un principio no se tiene ni la más mínima idea de qué es lo que se quiere lograr.

Más allá de la temática de la boda, que si es mexicana, romántica o minimalista, Rodrigo Mora destaca que una de las principales complicaciones para lograr una boda perfecta es no tener claro ni la fecha, ni un aproximado del presupuesto que se desea invertir en este evento, que bien puede ser con pocos invitados con una ceremonia práctica e íntima, hasta una gigantesca fiesta de gala con un servicio de súper lujo al más puro estilo de la realeza.

“Organizar una boda implica la logística de todos los proveedores. La columna vertebral de la boda son cuatro cosas: banquete, iglesia, el lugar de la fiesta y el DJ o música. En cuanto te dan el anillo o hay propuesta matrimonial, antes de pensar si quieres tu boda rosa o azul, hay que preocuparse por estas cosas. Si me dices que te quieres casar en mayo siendo febrero, como wedding planner te diré que es imposible, puede que no encuentres servicios ni lugares disponibles o que salga todo mal”.

Rodrigo Mora es un experimentado organizador de bodas que desde hace un par de años comenzó a ganar prestigio por la pulcritud y exactitud con la que resuelve todas las peticiones de los futuros esposos, quienes confían en su buen gusto para la selección desde el salón de eventos, banquete, proveeduría de vino, mesas, decoración personalizada, música y ambientación y hasta recomendaciones de diseñadores de moda para elegir el vestido de ensueño de la novia.

Rodrigo Mora puntualiza que no está mal el que los novios no tengan ni una pizca de idea de cómo organizar su boda, por lo que recurrir a expertos como él es ahora una solución práctica y confiable para evitarse disgustos a minutos de comenzar la ceremonia religiosa o civil.

“Una boda no es como construir una casa, que si se atrasa y puede haber una prorroga o un tiempo de gracia para resolver otro día y no pasa nada, yo tengo una fecha y horario para entregar una boda al 100%, no se vale que algo falle, los novios no pueden decir que si algo falló ese día cambiarán la fiesta para después. Los weddings planner vamos contrarreloj, mi trabajo es que los novios estén preocupados por cómo acomodarán a sus invitados”.

Sin preocupaciones

La experiencia le hace confirmar a Rodrigo Mora que lo único por lo que debe preocuparse la novia es por enlistar a sus invitados una vez que los novios han dejado en sus manos el futuro de su fiesta. Recomienda que antes de acudir con un “wedding planner” lo ideal es tener en mente una fecha aproximada o exacta del día en que ocurrirá todo para así considerar y seleccionar con tiempo los servicios principales como la iglesia y el salón de fiesta y así cuadrar a la perfección la petición de alimentos y demás servicios como la música, por ejemplo.

“Yo me hago cargo de todos los proveedores, desde el lugar, banquete, iluminación y audio, DJ, instalaciones eléctricas, sillas, mesas, manteles, flores, velas, estructuras, alfombras, rótulos, todo lo que se ve en la boda. Yo vendo tranquilidad a los novios, estoy tras bambalinas, soy como el director de orquesta, me aseguro de que todo salga en tiempo y forma”.

¿Cuánto debe costar una boda? Rodrigo Mora comenta que eso es decisión de los novios: “Todo depende de los novios, la boda es de ellos. Hay quienes quieren la mejor comida y el mejor vino, y si sólo hay un pétalo de decoración no hay problema, soy la más feliz porque les interesa comer y tomar bien, pero hay quienes quieren una boda espectacular en decoración, que sí haya buena comida y vino pero no es tan importante gastar en el mejor banquete, por ejemplo”.

PARA TOMAR EN CUENTA

Tendencias abiertas

Rodrigo Mora resalta que más allá de seguir tendencias o tratar de igualar el estilo de otras bodas, lo importante es conocer a detalle a la novia –quien principalmente decide el ambientación o temática de la boda- y dependiendo de sus gustos buscar los servicios más adecuados a sus necesidades.

“Me gusta platicar a fondo con las novias para conocerlas, saber cuál es su estilo, sus gustos, ilusiones y qué es lo que se está imaginando para ese día, mi trabajo es lograr aterrizar eso, conceptualizarlo y cómo lo ejecuto”.

Conoce a Rodrigo Mora a través de su web: www.rodrigomora.mx