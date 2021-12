Carmen Salinas: De actriz a política, su historia como diputada

Trás el anuncio de la muerte de la actriz Carmen Salinas, distintas figuras han mandado sus condolencias lamentando el deceso, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues Carmen Salinas fue diputada federal por parte del partido por tres años.

¿Qué dijo el PRI tras el lamentable fallecimiento de Carmen Salinas?

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra muy querida Carmen Salinas, una mujer muy talentosa, que con su trabajo se ganó el corazón de las y los mexicanos"

El dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas mandó sus condolencias por redes sociales: "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestra querida Carmen Salinas, una mexicana de la que todos tendremos un grato recuerdo por su gran trayectoria. Envío un fuerte abrazo a su familia, amigos y a todo el público que la siguió durante tantos años. Descanse en paz"

El senador Miguel Angel Ososrio Chong, también lamentó el fallecimiento: "Lamento su pérdida y recuerdo una de sus frases que me compartió: "no me importa nada más que el cariño de la gente". Gracias Carmelita. "Envío mis sentidas condolencias y un fuerte abrazo a sus familiares y amigos".

Carmen Salinas como diputada:

Con 60 años de carrera, como actriz y productora ha incursionado en el teatro, en el cine con más de 50 películas tanto de ficheras como de Hollywood, además participó en muchas novelas durante toda su vida, tan así que actualmente participaba en "Mi fortuna es amarte".

Sin embargo en el 2015, a los 77 años también entró en la política, ocupando un lugar en el Congreso de la Unión representando al PRI: "Me metieron en esto, en serio yo no quería" -dijo Salinas-. "Cuando a mí me invita el doctor Camacho para estar aquí, le dije ‘¿yo por qué?”; dice: “porque se han hecho encuestas y el pueblo te quiere mucho, la gente de Tepito, de Santa Julia, de la Guerrero, de Neza, de todas esas partes te quieren mucho, tienes una identificación con ellos muy fuerte”.

“Por mi físico he interpretado muchos personajes del pueblo que están tan cerca de ellos y se sienten reflejados en mí y es como una catarsis para ellos cuando yo hablo", declaró Carmen Salinas en una entrevista

“Carmelita” era una muy fiel priista y ocupó del 2015 al 2018 el cargo de diputada plurinominal por el PRI, a invitación del entonces dirigente nacional, César Camacho Quiroz, cargo que desempeñó con un sueldo de un millón 264 mil 536 pesos al año.

Carmen Salinas expresó: "yo gano mucho más como actriz, mucho más. Y ya de veras estar aquí es para servir a mi pueblo, para servir a la gente que más necesita a la más vulnerable".

Un legislador de aquella época ganaba un millón 929 mil 999 pesos brutos anuales, tomando en cuenta su salario y prestaciones, de la cifra anterior, por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) se descontaban 483 mil 855 pesos por año a los legisladores. Cada diputada y diputado de la 63 legislatura percibía como sueldo base al año un millón 264 mil 536 pesos finalmente.

Naturalmente eso generó abundantes críticas, pues a pesar de ser una experta profesional en el entretenimiento, además de muy querida por su público, en el puesto de diputada se le cuestionó por haber sido electa aún con el bajo nivel escolar que poseía, (La primaria) pues se dudaba de si realmente podría abonar a la elaboración de leyes.

Ella decía que su objetivo en la 63 legislatura era representar a sus compañeros de medio, y ayudarles: "Mi objetivo para estar en esta legislatura es ver por todos mis compañeros que nos desenvolvemos en medio artístico, para procurar ayudarlos para que tengan espacios para trabajar", manifestó la entonces diputada.

Al finalizar su cargo, en el 2018 dijo que respetaba lo que la gente pensara de ella y su trabajo legislativo pero finalizó con: "a los que no les guste I´m sorry".

Desde su curul, Carmen Salinas:

Fue parte de la comisión de Radio y Televisión, de la Comisión de Salud y fue secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. También fue electa como consejera durante los trabajos del Consejo Político Nacional del PRI.

Fungió como “embajadora de la educación” por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2014. Durante sus tres años en el Congreso participó en 36 iniciativas y cuatro fueron aprobadas.

Una de las iniciativas en las que participó y se aprobó fue una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la cual fue aprobada en diciembre de 2017.

Sus obras y la crítica política de Carmen Salinas

En 1999, Carmen Salinas interpretó a "Doña Cleo" en "Todo el Poder", película de Fernando Sariñana que planteó la corrupción y violencia en la Ciudad de México.

En abril del presente 2021, la actriz Carmen Salinas estrenó la obra "Y que nos coge la pandemia, como anillo al dedo" en la que con el periodista Ciro Gómez Leyva, criticó a David Monreal, en ese entonces candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena, quien fue señalado en un video de manosear a una mujer.

"La mano pachona (...) Nosotros seremos corruptos, pero no tentones", expresó. Ahí mismo, Salinas criticó al exdiputado morenista Saúl Huerta, quien fue acusado de violar a un menor de edad: "Acá no hay de eso, ya vieron al viejillo ese pedorro que andaba violando, violentando a los niños de 15 años".

DO