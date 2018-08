Carlos Rivera libra su propia "Guerra"

La reciprocidad es elemental para Carlos Rivera, y a sabiendas de los esfuerzos que hace el público para acudir a sus conciertos, ofrecer shows únicos es una consigna que el cantautor se ha planteado desde siempre.

“Vengo a Guadalajara el 10 de noviembre y los boletos ya están agotados faltando casi tres meses —se presentará en el Auditorio Telmex—; es algo tremendo. Ahora, en el nuevo tour habrá de todo, me encanta robarme elementos teatrales para mi espectáculo porque es lo que he hecho, veo la magia que provoca en la gente, armar momentos que tengan poder escénico más allá de un concierto”, explica en entrevista Carlos Rivera al señalar que sigue de la mano con Ricardo Calderón para dirigir el montaje escénico.

Con formatos que apuestan por un estilo “Las Vegas” con teatro, baile, iluminación y diversidad musical, Carlos Rivera alista su próximo tour de la mano de su nueva producción inédita “Guerra”, álbum con el que el cantante originario de Tlaxcala apuesta por una exploración sonora en la que expone la cultura tradicional de México y sus vínculos con las raíces españolas.

Cabe señalar que para la creación de este material, el cantante viajó hasta los estudios donde The Beatles grabó en su momento: “Hay una parte audiovisual que es un sueño; grabé en Abbey Road en Londres, donde se grabó toda la historia de The Beatles… Soy el primer mexicano que lo hace de esta manera, conocieron quién soy, les conmovió saber que soy alguien que nació en un pueblo de Tlaxcala y llegó a Abbey Road, eso significa mucho, es magia pura y eso ofrezco a la gente”.

Sanación musical

Carlos Rivera no vive en una burbuja; al contrario, está pendiente de las situaciones complejas que atraviesa el país ante la violencia y los cambios políticos, por lo que seguir impulsando música positiva que enaltezca el agradecimiento y la confianza es una responsabilidad que va implícita en su proyecto: “Los artistas tenemos una gran responsabilidad porque somos ejemplo. Tengo una trinchera en la que mucha gente me pone atención, he querido hacer de mi música esa guía de buenos mensajes cuando hago un concierto, cuando alguien me escucha, me escriben en las redes sociales y me dicen lo que mi música significa para ellos, ahí descubrí por qué hacía música”.

Asimismo, desde su trinchera como compositor, Carlos Rivera también está forjando una carrera sólida, pues escribir para cantantes consagrados como el español David Bustamante o Lucero, quien recientemente estrenó “A pesar de todo”, le ha traído grandes momentos; sobra recordar que este año ganó el premio “Éxito SACM 2018” por su canción “Que lo nuestro se quede nuestro”.

“En este disco he dejado el alma entera, hay despliegue de talentos, todas las canciones son mías; hay co-autorías con Gian Marco o Tommy Torres, los arreglos de cuerdas los hizo David Campbell, arreglista del disco ‘21’ de Adele (…) la canción con Lucero también la escribí con Horacio Palencia, me da mucho orgullo y emoción saber que mi música ahora suena en las voces de otros artistas, ya me están llamado otros, este año gané premio como compositor, tengo la posibilidad de compartir mi música”, comenta.

Ambición internacional

Los mercados internacionales están en la mira, además de ofrecer toda una gira por México, Carlos Rivera tiene en mente explorar otros escenarios globales tras los llenos que logró en icónicos foros como el Gran Rex de Argentina, el Teatro Circo Price de Madrid y el Teatro Nescafé de Las Artes de Santiago de Chile, entre otros, además de comenzar a consagrarse como un artista capaz de tener fechas consecutivas en el Auditorio Nacional.

“Ya he logrado muchos países, hay uno que todavía queda pendiente que es Estados Unidos y no pudimos llevar la gira… Yo creo porque se acabó el tiempo, pero esta nueva gira llegará allá y a Puerto Rico; también, arranco gira en 2019 por España, quizá la más ambiciosa, con 11 conciertos entre marzo y abril, eso será en una primera etapa”.

“Like” al instante

A tan sólo 10 días del lanzamiento de su más reciente canción “Regrésame mi corazón” —que está en el disco “Guerra”—, Carlos Rivera ya superó los 12 millones de hits en plataformas como YouTube, siguiendo la misma tendencia de popularidad que alcanzó con “Recuérdame”, material que tiene más de 68 millones de reproducciones.

El video de “Regrésame mi corazón” fue filmado en Tlaxcala, en compañía de la actriz catalana Jana Pérez y bajo la dirección de Willy Rodríguez, titular de Sony Music España. En él, se ve a Carlos Rivera en el ruedo de la emblemática Plaza de Toros Jorge El Ranchero Aguilar. El clip cuenta con la colaboración de las guitarras y coros de Andrés Reyes, líder de la agrupación franco-española Gipsy Kings.

Toma nota

Hoy, a las 18:00 horas, Carlos Rivera tendrá una firma de autógrafos en Plaza Galerías, en Avenida Rafael Sanzio (planta baja).

NO TE LO PIERDAS

Carlos Rivera en concierto

L: Auditorio Telmex.

D: Sábado 10 de noviembre.

H: 21:00 horas.

B: desde 250 pesos hasta dos mil pesos, en zona VIP.