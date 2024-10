Carlos Rivera invita a Víctor García al escenario de la Arena Monterrey

Los cantantes Carlos Rivera y Víctor García, quienes fueron parte de La Academia tercera y primera generación, respectivamente, le brindaron un momento inolvidable a más de 17 mil personas reunidas en la Arena Monterrey, la noche de ayer sábado 5 de octubre.

También la regiomontana Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación de La Academia, fue invitada especial del originario de Huamantla, Tlaxcala.

Carlos y Víctor, cobijados por un numeroso grupo de músicos y un gran mariachi, comenzaron a sonar los acordes de “Todavía no te olvido”, una hermosa canción que demuestra que el pop y el regional mexicano se pueden fusionar de manera perfecta.

Ambos se entregaron en el escenario, ambos ofrecieron una cátedra de lo que significa cantar bien y ambos se abrazaron con respeto y admiración por el trabajo de cada uno.

Es importante señalar las coincidencias que han marcado sus carreras y que hoy los hizo unirse en un escenario clave, como artistas y como dos hombres que saben la lucha que cada uno ha librado para llegar hasta ahí: Ambos provenientes del interior de la República, muy jovencitos, tuvieron la determinación para dejar la casa de sus padres y venir a la Ciudad de México para alcanzar su sueño de ser cantantes y compositores.

Compitieron en un certamen televisivo, triunfaron sobre miles de participantes y a lo largo de los años, tras mucho trabajo, tras altas y bajas, se posicionaron en un lugar de auténtico reconocimiento por parte del público hacia sus cualidades como artistas… nadie les regaló nada, no eran hijos de famosos, no tenían conexiones, su única “recomendación” eran ellos mismos, su talento y su fuerza de voluntad para no desistir.

Ahora, convertidos en dos hombres muy bien plantados, dos verdaderos artistas, ofrecieron un momento inolvidable, erizaron la piel, e hicieron sentir orgullosos como mexicanos al público presente.

Carlos Rivera es la figura de México en el género pop y balada, Víctor García es la gran voz del regional mexicano que regresa para darle un nuevo aire, fresco, con energía, con brillo, con total entrega… y ambos son un ejemplo de camaradería.

Actualmente Víctor García es la figura puntera de la nueva compañía M4 Records, que en alianza con Sony Music, ha decidido impulsar de manera contundente su carrera por sus evidentes cualidades como artista.

Apenas se estrenó su primer sencillo “Te odio” y tanto el público como sus propios colegas, han recibido con agrado su propuesta, regional mexicano actual y de calidad... él nunca se fue, sólo tomó impulso para volvernos a cantar con el alma, con la experiencia aprendida y a la vez con la energía del primer día.

