Con la conclusión de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, se reveló que Mario Bezares, conocido popularmente como Mayito, se llevaría a casa los cuatro millones de pesos tras superar en las votaciones a Arath de la Torre, Gala Montes y Karime Pindter.

Al regresar al set de grabaciones después de diez semanas en la competencia, el reencuentro con su familia sorprendió al público. Como expresión de su amor hacia su esposa Brenda, Mayito decidió entregarle el premio final como un obsequio por su aniversario de bodas.

Inicialmente, se pensó que este gesto era meramente simbólico, pero en una reunión con los medios, Bezares aclaró que el dinero es completamente de su esposa, quien le brindó un apoyo incondicional durante todo el programa. “Son de ella, simbólico nada. Es un regalo de aniversario porque se lo merece, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos hecho y por el amor tan grande que le tengo. Le digo: gracias por estar a mi lado”, declaró el presentador en sus primeras apariciones ante la prensa después de su salida de LCDLFM.

Brenda, la cantante y actriz, compartió en el programa De Primera Mano su sorpresa ante el regalo y las reacciones que generó. “Nunca me lo esperé en el momento. Mario es así, Mario es una persona muy compartida. En ese momento me sorprendió muchísimo, pero también cabe señalar que hubo gente muy contenta y otra que le dio mucho coraje y envidia”, recordó sobre la memorable final del reality show.

En cuanto a los planes que tiene con el premio, Brenda mencionó: “Por lo pronto, como bien me dijo mi hijo Alejandro, me dijo que nos tenemos que ir a Montecarlo y guardar ese dinero para cuando estemos más grandes, y eso es lo que va a suceder”. Aunque no proporcionó detalles sobre la fecha de su viaje, confirmó que será ella quien administre el dinero, reservando una parte del premio para cuando Mayito decida retirarse de la industria del entretenimiento.

“Yo voy a ser la administradora de ese premio, pero también voy a guardar para cuando mi gran marido no pueda estar trabajando mucho, ya que tenga un dinero guardado”, subrayó.

