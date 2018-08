Carlos Quintana explora “Sueños” musicales

Hay historias que comienzan con una guitarra, y la de Carlos Quintana es una de ellas. Él no imaginaba cuando comenzó a tocarla a sus 14 años, mientras se encontraba en el seminario, que su vida y el camino que había elegido iba a cambiar por completo.

Carlos dejó el seminario, de donde se llevó riqueza espiritual, valores y disciplina, y comenzó una aventura en los terrenos de la música, explorando esencialmente la balada pop. Además, al seguir sus sueños decidió que se involucraría en todo el campo creativo: Toca, canta y compone sus temas.

En charla con este medio confiesa que “fui seminarista, quería ser sacerdote. En el seminario (donde estuvo casi un año) comencé a aprender a usar la guitarra, y gracias a eso empecé a escribir mis sentimientos, todo lo que sentía lo transformaba en composiciones”.

Quintana, como buen enamorado de la vida, reconoce que “no puedo escribir si no me siento inspirado. Comencé a los 14, ahorita tengo 20 y me considero un cantautor que depende de la inspiración. Me gusta hacer canciones fuera de lo normal, que no vayan por el camino de lo comercial. Busco conectar con la gente a través de las historias y dejar un mensaje”.

El ejemplo lo pone con la que fue su primer canción, “Amor a distancia”, que compuso por una situación que vivió en carne propia. A ésta le siguió “De ti me enamoré”, un tema que “mucha gente puede pensar que es para la novia, pero lo compuse para todos aquellos que amamos: Padres, tíos, hermanos, amigos”.

Ahora es “Sueños” el tema con el que suena en redes, donde “doy una palabra de ánimo para aquellos que persiguen sus sueños, para que no desistan en su camino”.

Alista show gratuito

Carlos Quintana se presenta este 1 de septiembre en Huma Studios (Victoriano Salado Álvarez 24, donde el año que viene también grabará su disco). La cita es a las 18:00 horas. La entrada es gratis, pero el cupo es limitado. Para obtenerla, Carlos invita a los interesados a mandar un mensaje al Whatsapp (33) 1399 6060.