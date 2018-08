Carlos Macías alista canciones para “El Sol”

El romanticismo se niega a morir y Carlos Macías es uno de los responsables de que la música mantenga intacto ese sentimiento. Como uno de los cantautores más destacados en México, este chiapaneco avanza en sus múltiples proyectos en los que, por un lado, consolida su carrera independiente y por otro, como compositor para figuras nacionales e internacionales como Manuel Mijares, Thalía o Luis Miguel.

Tras el lanzamiento de “Mi música. En Vivo”, producción de CD + DVD en el que explora sus canciones más emblemáticas en compañía de artistas como Víctor García y Lisset, entre otros, el chiapaneco, llamado también como “El cartero”, ya alista su siguiente material en el que el amor y una lírica honesta e inteligente serán nuevamente los ingredientes principales.

“En medio del torrencial que hay de tantos ritmos y música un poco más banal y vacía, donde lo que predomina es el ritmo, sigo aventurándome a la balada, al bolero, a esa música romántica muy mexicana, todo ha ido muy bien con el disco, visitando muchos lugares, con gira en Estados Unidos”.

Enfocado también en impulsar su carrera como cantautor, Carlos Macías no baja la guardia para defender sus canciones, desde aquellas que surgen para quedarse en su propia voz, o aquellas creadas específicamente para otros colegas musicales que apuestan por el instinto y poesía musical del compositor chiapaneco, lo que le ha permitido establecer un vínculo especial con el público desde diferentes aristas.

“Tengo un público muy honesto, uno que sí compra boletos para verme en mis conciertos. Hay líderes en redes sociales que logran miles y miles de visitas en sus videos, pero no los ves anunciados en ninguna parte para sus conciertos. Poco a poco me ha conocido el público en mi proyecto personal, yo sigo trabajando. Lo más importante es que me reconozcan como un cantautor de calidad”, expresa Carlos Macías al recordar la cercanía y respaldo que ha tenido de grandes figuras mexicanas de la composición como Armando Manzanero, quien ha llamado al chiapaneco como “El compositor de la década”.

En lo que regresa al estudio, Carlos Macías no detiene su gira por México teniendo a Guadalajara como visita obligada para reencontrarse con el público tapatío el próximo 31 de agosto con un concierto bastante íntimo y fresco en el que habrá sorpresas e invitados especiales como parte del tour “La ruta del cartero”.

En la mira de Luis Miguel

Trabajar con Luis Miguel no es una novedad para Carlos Macías, quien desde hace ocho años comenzó a componer para “El Sol”, teniendo ahora la oportunidad de repetir nuevamente esta fórmula en la que se combina la creatividad lírica del chiapaneco y la majestuosa voz del también intérprete de “La incondicional”.

“Con Luis Miguel tengo una relación desde hace ocho años como compositor, ahora todo pinta que yo podría estar en su nuevo disco, eso me tiene muy contento. No tengo mucha información del disco, Luis Miguel es el rey del hermetismo, su equipo de trabajo y él apuestan por canciones muy específicas sin groserías, maldiciones, su estilo siempre ha sido muy bello”.

TOMA NOTA

Agéndalo

Carlos Macías en concierto con su gira “La ruta del cartero” en Guadalajara el próximo 31 de agosto en el Studio X Show Center, ubicado en calle Manuel López Cotilla 2043.