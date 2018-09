Carlos Gascón responde a las críticas por su aspecto de mujer

Carlos Gascón, recordado por su actuación en la exitosa película "Nosotros los Nobles", regresó a México como Karla Sofía, su proceso de transformación lo cuenta en su libro "Karsia. Una historia extraordinaria".

La decisión del actor por cambiar su aspecto ha dado de qué hablar en redes sociales y las críticas, además de centrarse en el aspecto de Karla, se dirigen a su hija.

Ante la polémica que ha causado la noticia, Gascón compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su hija y una respuesta para todos los que se han lanzado en su contra.

"A quien dude de lo que es el amor incondicional. Cada vez que espero en la puerta del colegio a mi hija recuerdo una de las frases más demoledoras que me han dicho: - quiero que a mis hijos los recoja su padre, no alguien como tú. Lo recuerdo siempre porque no hay niña tan feliz como la mía cuando me encuentra en la salida", escribió.

Karla se dice feliz de que esté causando debate, pues considera necesario que en la sociedad se platiquen estos temas para lograr el respeto y que nadie se crea superior, pero sobre todo, para que cada quien pueda hacer con su vida lo que le dicte el corazón.

CE