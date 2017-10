Carlos Ferro te muestra sus tentaciones

En la búsqueda de una televisión más desinhibida y realista, Carlos Ferro disfruta de la provocación de la apertura en los contenidos televisivos con “Caer en tentación”, la apuesta melodramática de Las Estrellas, para desarrollar una trama pasional y mostrar cómo son las relaciones sentimentales en la actualidad. El contexto de la historia de la productora Giselle González es la infidelidad, pero abordar esta temática no es lo mismo hoy que hace 20 años, y ese es uno de los atractivos de este proyecto que tiene muy contento al actor.

“Estoy agradecido y contento con Giselle —mi productora— y con la empresa Televisa que me están dando esta oportunidad. Muy feliz, la telenovela está funcionado, es un éxito y eso para nosotros los actores es el premio, el regalo que te alimenta cada día para que entregues el 200 por ciento a cada proyecto que hagas”.

Sobre esta libertad de hacer televisión, destaca Carlos que es una iniciativa de esta empresa por buscar al público que se fue a ver las plataformas digitales y que están interesados en recuperarlo. “Giselle siempre se ha caracterizado por tener proyectos distintos y arriesgados. Televisa se está encargando de evolucionar la televisión de tal manera que lo que busca es recuperar a ese público que se fue y que ya no tiene televisión, que todo lo ve en streaming. ‘Caer en tentación’ es un proyecto distinto a nivel cámaras, actoral, de tocar temas distintos, sensibles, pero que comúnmente pasan”.

Bajo el influjo del amor

Carlos subraya que entre las aristas que tiene este melodrama, precisamente está la desinhibición en la que se aborda la temática de la infidelidad. “Todos hemos caído en tentación, lo hemos pensado o hemos estado ahí, no necesariamente con otra persona, también de hacer algo que no querías hacer, portarte mal o comerte ese pastelito porque estás a dieta. La tentación está día a día”.

“Se toca (el tema de la infidelidad) como es, lo presentamos sin ninguna censura y cuidado, simplemente como es, normal y natural, esa es la gran apuesta y riesgo que corremos nosotros porque hay mucha gente que dice: ‘no puede ser, qué cochinos, cómo hacen eso’, pero al día siguiente están viendo la telenovela y dicen, ‘a mí me pasó eso, conozco a alguien que le pasó, o en mi familia sucedió así’”.

Incluso, hoy día, las relaciones de pareja son más abiertas. “Es 2017, muchos somos muy libres, open mind, no somos celosos, hay parejas que son de tres, ahora sí que felices los cuatro, hay muchísimas cosas que hoy cambiaron, pero que también existe esta lealtad, este amor, esta promesa que le haces a un compañero de vida, yo soy de los que piensa que todo puede ser siempre y cuando platiques con esa pareja, con esa persona. La comunicación es lo más importante, y cuando te canses de estar con esa persona, pues no te hagas wey, simplemente habla y pregunta, ‘¿qué hacemos?, ‘¿qué podemos solucionar?’ lo que pasa muchas veces con la infidelidad es eso, hay falta de comunicación, de ser honesto con uno mismo”.

Carlos enfatiza que lo que buscan en “Caer en tentación” es realizar un trabajo con un lenguaje muy sencillo y natural, además la narrativa de la telenovela se da en dos momentos, presente y pasado. La historia aborda la amistad de dos parejas que se enfrentan con el hecho de que existe una infidelidad, hay un accidente y los secretos se comienzan a revelar.

Silvia Navarro y Gabriel Soto interpretan a “Raquel Cohen de Becker” y “Damián Becker”, Carlos Ferro y Adriana Louvier son Santiago Alvarado y Carolina Rivas Trejo de Alvarado.

Un proyecto a la vez

Carlos fue uno de los primeros actores que comenzó a trabajar de manera independiente, él ha tenido la posibilidad de estar en varias televisoras y encontrar un mejor desarrollo de su carrera desde la libertad. “Corrí con suerte, siempre lo digo, la vida siempre te pone donde debes de estar y los momentos de Dios son perfectos, a mí me tocó empezar fuera de México, estar en otras empresas, conocer y pasearme, los actores somos nómadas, nos toca ir donde nos llamen y ahora me siento muy contento de haber regresado a mi país porque amo México, ya estoy aquí casi tres años, es maravilloso, pisé las tres televisoras del país en menos de dos años, es algo padre, es una aventura”.

Anota que ahora su meta es seguir buscando historias que le llenen por completo. “Yo trabajo por el proyecto que me llamen, me tiene que gustar, apasionar y enamorar, ahora sí que me haga caer en tentación, si un proyecto me vibra, hago lo posible por quedarme”.

SABER MÁS

De la mano de Pitipol Ybarra

A través de Canal 5 se estrenó la serie “Érase una vez” donde participa en el capítulo de “La bella y la bestia”, la producción es de Pitipol Ybarra y también fue dirigido por él, el programa es todos los lunes a las 21:00 horas, su episodio es el quinto, y también se puede ver en BLIM, la serie se rodó a finales del 2016.