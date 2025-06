Con el lema "Dona sangre, dona esperanza: juntos, salvamos vidas", esta mañana autoridades de los Hospitales Civiles de Guadalajara invitaron a la ciudadanía a sumarse a las jornadas de donación altruistas de sangre que se llevarán a cabo del 10 al 13 de junio de las 7:30 a las 11:00 horas en los bancos de sangre de los hospitales Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca.

Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de donar sangre y plasma, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se realicen al menos cinco millones de donaciones altruistas anualmente. En México, según datos del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, en 2023 se reportaron 1.6 millones, de las cuales sólo el 8.3 por ciento fueron voluntarias, es decir, alrededor de 132 mil.

En Jalisco la cifra es aún más baja, explicó Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde". En 2023 en Jalisco se donaron 123 mil unidades de sangre, de las cuales sólo el cinco por ciento fue altruista, es decir, alrededor de seis mil 150.

La doctora señaló que con una donación voluntaria se puede salvar la vida de hasta tres personas, mientras que al hacerlo de forma repetida pueden ser hasta 12 pacientes. Para acudir a donar sangre se debe programar una cita en la página cbs.hcg.gob.mx. Para el hospital Dr. Juan I. Menchaca, en tanto, basta acudir al banco de sangre en los horarios establecidos sin cita previa.

ESPECIAL / COMUNICACIÓN SOCIAL / UDEG

"Es muy importante que donemos de forma repetida porque la sangre no hay otra forma de obtenerla más que de la donación, y la sangre es un tejido que tiene vigencia y por eso requerimos que sí haya donación y que sea continua. Los requerimientos son todo el tiempo, ahorita estamos en una campaña intensificando esto y queremos aparte de, insisto, agradecer a los donadores altruistas, invitarlos a las jornadas de donación altruistas", expresó.

Por su parte, en 2024, en los Hospitales Civiles se recabaron 18 mil 700 donadores, de los cuales, el 4.3 por ciento fueron altruistas: 804 personas. Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del hospital "Dr. Juan I. Menchaca", mencionó que se debe trabajar en la educación y sensibilización sobre la cultura de la donación de sangre desde edades tempranas a fin de aumentar el número de donadores voluntarios. En 2020 el porcentaje era de 2.1 en esta unidad médica. El año pasado creció hasta 6.3 por ciento, sin embargo, aún está por debajo del promedio nacional, reconoció.

"No se ha creado una conciencia de altruismo o de donación no remunerada […]. La educación transfusional debe ser desde un inicio, por el cual se les invitaba a los gobiernos que formen programas permanentes y constantes de donación, que sea sustentable. Una educación preescolar, de ahí para adelante. Creo que modificar la conducta educativa a nivel social sería el tema más importante", comentó.

Estas jornadas se realizan en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio para agradecer la contribución de los donantes voluntarios y no remunerados. Las transfusiones sanguíneas son especialmente importantes para las mujeres que sufren hemorragias durante el embarazo y el parto o los niños que padecen anemia grave, así como para pacientes que requieren tratamientos periódicos, o para personas heridas en desastres naturales o accidentes.

Te puede interesar: Alistan evaluaciones de municipios metropolitanos

Los requisitos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años de edad, con un peso mayor a 50 kilos; estar sano (sin fiebre, gripe, diarrea o infección en los últimos 15 días); no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días, no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas, no tener antecedente de vacunas en los últimos 28 días, no haberse realizado ninguna cirugía en los últimos seis meses, presentarse con ayuno mínimo de cuatro horas y máximo de 10 y presentar una identificación oficial.

ESPECIAL / COMUNICACIÓN SOCIAL / UDEG

Mujeres embarazadas, lactando y que en los últimos seis meses hayan tenido un parto, aborto o cesárea no pueden donar , mientras que durante el periodo menstrual se puede hacer siempre y cuando no presente cólicos, dolor de cabeza náuseas y/o mareos.

Por su parte, María Isabel Amezcua Mendoza, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil de Oriente, detalló que ya se trabaja en un sistema de citas para integrar esta unidad a las jornadas altruistas. También enfatizó en la importancia de ser un donador sano para reducir los riesgos a la salud para las personas receptoras. Aquellas personas que hayan recibido transfusiones en los últimos 12 meses no pueden donar, mientras que si se realizaron algún tatuaje o perforación en los últimos cuatro meses tampoco podrán hacerlo.

En este último punto, la doctora precisó que, en caso de que ya haya transcurrido ese periodo de tiempo, sólo deberán retirarse las perforaciones de nariz, labios, lengua o regiones genitales tres días antes para evitar la propagación de infecciones bacterianas al momento de la donación.

"Algunos de los mitos justo son los tatuajes y perforaciones, que estas personas no pueden ser candidatos para donar, pero como mencionábamos los bancos de sangre que cuenta con tecnología molecular, este periodo (de espera) se puede acortar de 12 meses a únicamente cuatro meses. Igual si ya cuentan con perforaciones, pues únicamente se la tienen que retirar tres días antes para poder donar", puntualizó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV