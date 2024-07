Captan a Angela Aguilar en bikini junto a Nodal en Los Cabos; "contigo comencé a vivir"

Ahora que son marido y mujer, Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen festejando su unión, pues recientemente se dieron a conocer más imágenes de la luna de miel que están celebrando en Los Cabos, México.

Fue a través de las redes sociales de Ángela, quien compartió con sus seguidores una foto de ella con su esposo Nodal, quien se le puede ver bastante cariñoso con la cantante. Además, en la historia se podía observar cómo la intérprete de “Qué Agonía” luce un bikini negro.

Aunque su matrimonio ha sido criticado por el público latino hasta considerarlos “los enemigos número uno de México”, la cantante no duda en expresar el amor que siente por su esposo.

La postal estuvo acompañada de la canción M.A.I de Milo J, que narra una historia de amor, pasión y apoyo incondicional en las relaciones amorosas.

instagram/@angela_aguilar_

No me imaginé que funcionaba así, no buscaba amor y un día te encontré, estaba vivo, pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer, sos ese cuento del que no quiero saber el final”, dice la melodía.

Usuarios cuestionaron que la muestra pública de amor de Ángela Aguilar no fue compartida por Christian Nodal, por el contrario, publicó un video promocional sobre su próximo concierto en Mazatlán, Sinaloa.

