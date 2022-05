Canta y lee con María Inés Guerra

La comunicadora y cantante tapatía, María Inés Guerra, conocida por haber participado en el reality show “La Academia”, toma nuevos retos profesionales, ahora está enfocada en el público infantil y en el marco del Día del Niño ayer presentó su primer libro musical e infantil: “Siente y canta con María Inés”.

En entrevista con EL INFORMADOR, habla sobre este proyecto, donde además retoma su faceta musical como cantautora.

“Es una idea que tengo desde hace mucho y un gran sueño escribir para niños. Y fue increíble que pude lograr esto finalmente; cuando me llegaron los libros, no lo podía creer, me fui a festejar con una mimosa, porque de verdad es un trabajo muy lindo”.

Destaca además que su sobrina Regina Escobedo fue la encargada de ilustrar el libro, “ella estudia y trabaja en Nueva York, quedó hermoso, es un trabajo muy bien hecho, y sobre todo con la finalidad de ayudar a los niños a reconocer sus emociones y a saber gestionarlas bien. Son tres cuentos en un libro, cada uno tiene una canción que yo también compuse y mi idea es poder llegar al mayor número de niños y familias”.

María Inés está colaborando con Gratia Ediciones, Valeria Le Duc es su editora. “Yo llegué con ella porque Pamela Cerdeira -periodista y locutora- sacó hace ya varios años un libro infantil, y yo confío totalmente en Pamela, fue así como me acerqué a Valeria y la verdad es que ha sido un proceso muy padre”.

Los tres cuentos que contiene “Siente y canta con María Inés” son: “Respira ya”, donde se hace hincapié sobre la importancia de la respiración para auto regularnos. En “Algodón de azúcar”, se tratan de una manera divertida y amorosa los buenos hábitos de sueño, y en el cuento “¿A qué sabe el miedo?” se puntualiza la necesidad de reconocer las emociones relacionándolas con conceptos de la vida cotidiana. Cada cuento tiene un código QR para descargar los temas musicales.

Además, se realizaron tres manuales de ayuda para padres, con apoyo de la licenciada en educación preescolar, Karla Baturoni, asesora psicopedagógica y fundadora del centro de formación de padres Ducere, educación consciente; este material también se podrán descargar.

Permanece en la música

María Inés comenta que seguirá desarrollándose en la música para el público infantil, y agrega que está gestionando este proyecto con Wendolee, su amiga y excompañera de “La Academia”: “Ella tiene una agencia que se llama Edurama, que también trabaja con Sony Music y con ellos voy a subir todo a las plataformas digitales”.

Con la salida del libro, María Inés también estará ofreciendo lecturas en las escuelas y cantando con los niños, y adelanta que estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), para presentar este texto.