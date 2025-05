Hoy, en el segundo día del juicio contra Sean “Diddy” Combs, la ex novia del rapero, la cantante de R&B Cassie, declaró ante un jurado, en Nueva York, que el magnate de la música la abusó y explotó sexualmente durante años.

Suspirando profundamente y deteniéndose para recomponerse en ocasiones, Cassie relató sentirse obligada por Combs a participar en largas fiestas sexuales apodadas “freak offs” que involucraban a trabajadores sexuales masculinos. Indicó que Combs la agredió en numerosas ocasiones durante su turbulenta relación.

“Me golpeaba en la cabeza, me derribaba, me arrastraba, me pateaba. Me pisoteaba en la cabeza si estaba en el suelo”, expresó, causando moretones y ojos morados.

Expresó que era difícil rechazar las demandas de Combs por miedo a la violencia y a que los videos de los “freak offs” se difundieran en internet.

Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, demandó a Combs en 2023 alegando años de abuso. La demanda se resolvió en cuestión de horas, pero decenas de reclamos legales similares siguieron, lo que provocó la investigación criminal.

Ella es la testigo estrella para los fiscales que acusan a Combs de usar su estatus como un poderoso ejecutivo para orquestar un imperio de explotación, coaccionando a mujeres a participar en fiestas sexuales abusivas y volviéndose violento si se negaban.

Por su parte, la abogada de Combs, Teny Geragos, sostuvo en sus declaraciones de apertura del lunes que los acusadores de Combs sólo buscan dinero.

Hasta el momento Combs, de 55 años, se ha declarado inocente y se encuentra encarcelado desde su arresto en septiembre. Si es encontrado culpable, podría enfrentar una condena de entre 50 años hasta cadena perpetua.

Bajo el interrogatorio de un fiscal, Cassie relató que ella y el músico se conocieron en 2005 cuando ella tenía 19 años y él 37. Él la firmó para su sello Bad Boy Records y, en pocos años, comenzaron a salir.

“Sean controlaba gran parte de mi vida, ya fuera mi carrera, la forma en que me vestía, todo, todo”, testificó Cassie.

Ahora con 38 años, Cassie dijo que apenas tenía 22 cuando Combs le pidió por primera vez que participara en los “freak offs”, que dijo surgieron del interés de Combs por el voyeurismo. Los encuentros maratónicos duraban entre 36 o 48 horas, y aseguró que el más largo fue de cuatro días.

“Los ‘freak offs’ se convirtieron en un trabajo donde no había espacio para hacer otra cosa que recuperarse y sólo tratar de sentirse normal de nuevo”, aseveró. Cada vez, dijo, tenía que recuperarse de la falta de sueño, alcohol, drogas “y otras sustancias”, y “tener sexo con un extraño durante días”.

Cuando se mostró un video de 2016 en el que Combs aparece golpeándola en un hotel, Cassie aseveró que antes del altercado “Estábamos teniendo un encuentro llamado ‘freak-off’ y yo me estaba yendo de allí”, relató.

Cabe señalar que Combs es uno de los productores y ejecutivos de hip-hop más influyentes de las últimas tres décadas; fundó Bad Boy Records y ganó tres veces el Grammy.

Con información de AP

CT