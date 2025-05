Ante el estreno de la próxima película live action de Disney, los fanáticos de este clásico familiar esperan sin duda el poder adquirir un vaso con su respectiva palomera, esto como parte de la experiencia cinematográfica que significará el ver Lilo & Stitch en la pantalla grande.

Con este panorama, la cadena Cinépolis ha hecho oficial el diseño y ahora también el precio de dichos artículos y aquí te informaremos acerca de ello.

Cabe resaltar que si deseas adquirir ya sea el vaso o la palomera de Lilo & Stitch, estos estarán disponibles a partir del 21 de mayo, sin embargo, será requisito ser miembros del Club Cinépolis, ya sea en la categoría de Fanáticos o Súper Fanáticos.

No te preocupes si no cuentas con el requisito anterior, la venta general será a partir del 22 de mayo, día en que se estrena la película, no obstante, te recomendamos tomar tus precauciones debido a que estos artículos suelen agotarse rápidamente.

Los precios de la palomera y el vaso de Lilo & Stitch en Cinépolis serán los siguientes:

Vaso con figura de Stitch tendrá un precio de 235 pesos

Palomera de peluche con cápsula 639 pesos

