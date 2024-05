La española Karla Sofía Gascón, acompañada por el realizador Jacques Audiard, de la película Emilia Pérez, pasaron por la alfombra roja de la ceremonia de clausura de la 77 edición de Cannes, lo que significa que el filme tiene algún premio en el festival.

También llegaron Demi Moore, protagonista de The Substance junto a la directora, Coralie Fargeat, y los equipos de The seed of the sacred fig, del iraní Mohammad Rasoulof; Anora, del estadounidense Sean Baker, y All we imagine as light, de la directora india Payal Kapadia.

Gascón es una de las protagonistas, junto a Zoe Saldaña y Selena Gómez, de Emilia Pérez , un musical sobre un narco mexicano que transiciona a mujer, una historia que ha gustado mucho en el festival.

Y Demi Moore la de una película gore sobre la obsesión por el culto al cuerpo y la juventud bajo la mirada patriarcal, en la que Margaret Qualley que hace una especie de versión más joven de la protagonista.

Son dos posibles ganadoras del premio a mejor actriz, mientras que para la Palma de Oro la favorita es la dura crítica contra la falta de libertad en Irán del filme de Rasoulof, con permiso de la divertida comedia sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso de Anora.

La película india, una historia luminosa y poética de sororoidad entre mujeres es un título que ha sorprendido y que debería entrar en el palmarés del jurado, presidido por Greta Gerwig y que cuenta, ente otros, con JUan Antonio Bayona, Omar Sy o Eva Green.

Antes de la llegada de los equipos de los filmes, pasaron por la última alfombra roja del Festival de Cannes rostros populares como George Lucas, Elle Faning, Andie McDowell, Simone Ashley, Mélanie Laurent, Wim Wenders, Viola Davis o la española Macarena Gómez.

Con información de EFE.