El cáncer de seno o cáncer de mama es una de las enfermedades que más hermanas, amigas y familiares nos ha arrebatado. Mujeres que han sido fundamentales en nuestras vidas se nos han adelantado en el camino luego de que se vieran rebasadas por este terrible mal de salud.

No obstante, el cáncer no siempre es sinónimo de muerte o desesperanza, y para poder probarlo, tenemos numerosos casos en los que diferentes famosas han logrado vencerlo, saliendo victoriosas hasta nuestros días.

Sus conmovedoras historias son dignas de ser contadas y reproducidas, y es por eso que en esta ocasión aquí te enlistamos a diez famosas que, entre miles, han logrado superar el cáncer y son hoy una inspiración para todas aquellas mujeres que se encuentran atravesando por esta complicación de salud.

Adamari López

La actriz puertorriqueña, Adamari López, anunció en 2005 que había sido detectada con cáncer de mama.

Adamari se vio obligada a someterse a quimioterapias, así como a una mastectomía y a una reconstrucción de los dos senos. "No sabes qué te va a pasar, si vas a perder un seno, si podrías morir. Es una montaña rusa de emociones", compartió la también conductora en julio del 2016.

Actualmente, la valiente y fuerte sobreviviente de cáncer inspira a otras mujeres que están pasando por lo mismo y las exhorta a mantener una actitud positiva. "Sé que es fácil decirlo cuando ya lo pasaste, pero es muy importante, y es parte de lo que hace que el momento pase más rápido", aseguró López en aquella ocasión. También subrayó la importancia de mantener una constante y buena relación con sus médicos.

"Haz todas las preguntas que quieras y que necesites", añadió.

Alicia Machado

"Debo confesar que para este año no pedí nada, porque el año pasado viví de cerca el cáncer", compartió la ex Miss Universo, Alicia Machado, en enero de 2014, quien tuvo una doble mastectomía.

"En el mes de julio del año pasado me habían detectado unos problemas en los senos, que por grabar Madame me fui [demorando], el tratamiento no funcionó y estuve muy mala de salud... Terminé la teleserie vomitando. He seguido adelante. Ya ese asunto pasó, me operaron y ahora estoy fuerte, sigo echándole ganas y le pido a Dios que me siga bendiciendo con salud para seguir criando a mi hija", se sinceró la venezolana.

La Miss Universo 1996 originaria de Maracay se ha sometido a cuatro cirugías plásticas con el fin de lograr unos senos perfectos y recuperar su autoestima, como ella misma lo ha señalado en diferentes ocasiones.

Alejandra Guzmán

En agosto de 2007, a la roquera mexicana Alejandra Guzmán le detectaron en un seno un tumor maligno de unos cinco milímetros. Dos días después, Guzmán tuvo que someterse a una operación que afortunadamente resultó exitosa.

"Yo me negué a dejar de vivir, de respirar, de amar. Cuando el doctor me entregó el diagnóstico, me di cuenta de que la vida era de papel. Vi la muerte frente a mí", compartió la cantante tras poco menos de dos meses de su cirugía.

Bárbara Mori

La actriz uruguaya de 44 años, Bárbara Mori fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2007, cuando tenía tan sólo 29 años.

Afortunadamente, gracias a que se le detectó de manera temprana, la protagonista de Rubí superó esta prueba y decidió crear conciencia sobre esta enfermedad participando en el documental 1 a Minute (2010) de la actriz y directora Namrata Singh Gujral.

"Esto del cáncer fue como: 'Ah, ¿te estás quejando? Pues ahora sí quéjate [...]' Fue como una señal que me mandó el Universo, Dios, la vida, qué sé yo", compartió la actriz. "Me cayeron muchos veintes", añadió Mori.

Angélica María

“La novia de México” fue detectada con cáncer de mama en octubre de 1997, es decir, tan sólo dos años después de que su propia madre muriera a causa de esta enfermedad.

Afortunadamente, logró recuperarse, y actualmente la actriz de 78 años continúa inspirando a otras mujeres para superar la terrible enfermedad.

"Al contrario, encantada trato de concientizar a las mujeres sobre el peligro que existe si no es detectado el cáncer de mama a tiempo", compartió para una entrevista.

Daniela Romo

"Fue en octubre cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa; afortunadamente fue temprano, por eso que les hablo tanto de prevención, porque si llega uno temprano, pues aquí estoy cinco años después contándolo…" compartió la actriz y cantante mexicana en octubre de 2016.

La intérprete de “De mí enamórate”, quien desde el principio se resistió a cortar su famosa y larga cabellera, pero finalmente decidió cortársela durante el tratamiento.

“Decidí cortarme el pelo porque cuando se me empezó a caer fue un suplicio. Tuve que convencer a todos de que mi pelo no era mi identidad", señaló en octubre de 2012.

La actriz es una sobreviviente y continúa inspirando a sus fans con su música y arte.

Ana María Polo

La abogada cubana más famosa de la televisión, Ana María Polo, fue diagnosticada con cáncer de mama a los 44 años.

La protagonista de Caso Cerrado se sometió a su primera mamografía en 2004, pues "algo raro" en un seno.

Sin pensarlo mucho en el asunto se sometió a una mastectomía y salió triunfante.

"Busqué hacer lo que fuera con tal de estar en paz y positiva. Que me tenían que operar, no importa, mientras se resolviera el asunto, pues ya", compartió la Dra. Polo.

Patricia Reyes Spíndola

La actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola fue diagnosticada con cáncer de mama en 2011.

“En esa época tenía dos años casi sin fumar, soy delgada, como sano, no soy rencorosa, trato de ser siempre alegre. De pronto oigo que dicen ‘es que estaba obeso, es que no se cuidaba, es que era rencoroso’, no, esa es una cosa genética, punto. Yo vengo de una familia con historial de cáncer. No caigamos en que ‘a mí no me va a pasar porque soy flaca, me cuido, soy fitness’. Aunque hagan todo eso, revísense, por favor”, compartió en una entrevista.

Luego de esta fuerte experiencia, Patricia ha cumplido con sus revisiones en el periodo de tiempo que le corresponde, por lo que además invita a las mujeres a hacer lo mismo con la mejor actitud para prevenir cualquier mal.

Kylie Minogue

La cantante australiana, Kylie Minogue, compartió el 17 de mayo de 2005 que había sido diagnosticada con cáncer de mama en fase temprana, razón por la cual se veía obligada a suspender su gira mundial para recibir un tratamiento médico en Melbourne, Australia.

Días después, el 21 de mayo, Minogue ingresó a la sala de cirugía en el Hospital Cabrini en Malvern, y tras recibir tratamientos oportunos y quimioterapias, logró vencer la enfermedad.

Actualmente, la cantante y modelo es una sobreviviente de cáncer y está enfocada a ayudar, apoyar y sacar adelante a mujeres que padecen esta enfermedad.

Luz Casal

La cantante española, Luz Casal compartió cómo fue su experiencia del tumor de mama que padeció.

Con respecto a esta enfermedad, hizo hincapié en que logró vencer el cáncer de luego de que en 2007 le fuera diagnosticado.

“Para mí, el cáncer es un capítulo cerrado, porque decidí emplear mi tiempo y mis energías en vivir. Era mi obligación salir adelante, plantarle cara al cáncer y pelear. Y en eso estoy”, aseguró Luz Casal.

Asimismo señaló que lo mejor que se puede hacer es agarrar el toro por los cuernos y tener una actitud positiva.

