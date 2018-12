Caminos de la sororidad musical

Ana Verá prepara el lanzamiento de su primer EP, titulado “Sororidad”. La cantante recién lanzó su sencillo “Colores nuevos”, del cual platicó:

“Es una canción que escribí justo en sororidad con otra mujer. Es una artista visual, realizadora de cine y video, Ana Quiñónez, alias Honey Milk. Me escribió un poema una vez, y lo volví canción”.

Sobre los criterios de los productores y suyos para elegir esta canción como sencillo, Ana Verá platicó: “Deja una expectativa sobre el EP, sobre lo que viene y lo que saldrá el siguiente año. Eso por una parte, y por otra parte nos gusta mucho esta canción, le vemos mucho potencial”.

Son seis canciones las que tendrá el EP. Esta representa algo distinto al resto de las canciones: “Es la que más interesante me parece porque decidí explorar otras texturas, otro estilo que no había trabajado antes. Sí se relaciona un poco con lo demás que escucharán en el EP. Esta es la que más usa beats, tiene una onda más soulera, R&B. El beat es como de trap: es interesante, mucho de lo que engloba el concepto de trap no me gusta, incluso por mi postura feminista. Pero el beat me encanta. Es eso: no es la única forma de hacer música así, no hay que ser un rapero millonario para tener un sonido así”.

Del sonido del resto de las canciones, comentó: “El sonido del EP no lo podría encasillar más que en música ecléctica, pop urbano. Ya no lo vería como algo encaminado al folk: uso mucho harmónica y guitarra electroacústica, pero se siente más urbano”.

La producción del material estuvo a cargo del estudio, Under, con la preproducción y musicalización de Ana Verá y los músicos que la acompañan. La alineación está conformada por Brenda Arenas en el piano, Mariana Rebollar en la guitarra, Esteban Náñez (de Juglares y Locos), Fernando Gaitán en la batería. Un aspecto de la formación del grupo es el compromiso con el sonido: “Están involucrados en más que solo tocar instrumentos: son parte de la familia, del equipo”.

Sobre cómo empezó a gestarse el proyecto, Ana Verá compartió: “Desde los inicios hubo personas claves, como Brenda… Me buscó porque me vio en Instagram. Este proyecto lo empecé literal, yo cantando con la guitarra en videos de un minuto o menos, con mis composiciones. La misma gente, los mismos músicos me fueron alentando a emprender un camino más profesional. En el camino se han ido integrando el resto de los músicos”.

Lo que tiene en puerta

Antes de presentar su EP, con el lanzamiento programado para el próximo 2019, Ana Verá estará colaborando en las presentaciones de Lng/SHT y José Meyer Ibarra (de Thermo):